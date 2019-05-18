Чингиз Мустафаев и Сергей Лазарев "качаются" в Израиле (ВИДЕО,ФОТО)

18 мая 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На арене "Экспо Тель-Авив" города Тель-Авив 18 мая пройдет финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение". За победу будут бороться 10 участников, которые прошли в первом полуфинале, 10 исполнителей, которые прошли во втором полуфинале и 5 стран-основательниц - Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия, а также Израиль как страна-победитель.

В преддверии финала представители Азербайджана и России Чингиз Мустафаев и Сергей Лазарев решили заняться спортом на городском пляже Тель-Авива, где установлены тренажеры. Они отжимались, подтягивались, занимались на силовых тренажерах, но, как всегда, победила дружба.

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит в финале под номером 20. Авторы композиции "Truth" ("Правда") – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

Порядок выступления в финале "Евровидения-2019": Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Кроме того, в финале зрители увидят грандиозное выступление Мадонны, Кончиты Вурст и Верки Сердючки.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Чингиз Мустафаев в ТОП-5 претендентов на победу в "Евровидении 2019" (ВИДЕО)
Культура 17 мая 16:51
Чингиз Мустафаев благословлен! Определен порядок финалистов "Евровидения 2019" (ВИДЕО)
Культура 17 мая 15:54
Чингиз Мустафаев вышел в финал "Евровидения 2019" - определены все финалисты (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 17 мая 01:15
Определились первые финалисты "Евровидения 2019" (ФОТО)
Культура 15 мая 01:13
Оранжевая дорожка "Евровидения 2019" и особый интерес к Чингизу (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 13 мая 18:20
Вторая репетиция представителя Азербайджана на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 12 мая 08:20
Лента новостей
В Китае около 500 человек оказались в зоне бедствия из-за землетрясения
Китай 15:26
"Не надо показывать, что такого героя как Бабек, предал армянин" – удивительные воспоминания Расима Балаева (ФОТО)
Культура 15:24
Производство сахара возросло почти в 6 раз
Бизнес 15:22
Арзу Нагиев: Минская Группа ОБСЕ должна реагировать на абсурдные заявления Пашиняна
Точка зрения 15:19
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
Другие страны 15:12
Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку масштабное соревнование - Яна Батыршина
Общество 14:57
Узбекнефтегаз создаст СП по производству промгазов с американской Air Products
Энергетика 14:56
Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении
В мире 14:46
Хиджран Гусейнова: Демографическое развитие страны без развития женщин невозможно
Общество 14:45