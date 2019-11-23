Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)

23 ноября 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем второго сезона Израильской Лиги Смеха, которая прошла в городе Ашдод в зале Матнас "Дюна-Юд", сообщает Trend Life. Это первый большой успех наших представителей в международном проекте Лиги Смеха.

В финале сыграли:
«Я так и знала» (Хайфа, Израиль)– тренер Глеб Тимошенко (Харьков,Украина)
«Сборная разных городов» (Иерусалим, Ашдод, Хайфа, Израиль) – тренер Александр Степаненко (Хмельницкий, Украина)
«Изюмовы» (Киев, Полтава, Украина) – тренер Сергей Сивохо (Киев, Украина)
«Как по маслу» (Баку, Азербайджан) – тренер Марина Островский (Ашдод, Израиль)
Ведущими вечера были - Александр Андросов и Александр Манаев.

Капитан команды Джавид Шахбазбеков в оригинальной форме поделился своей радостью в социальной сети: "Лошадь не мертвая, лошадь едет и побеждает! Чемпионы! Мы сделали это на своей волне! Пацаны с бакинских кварталов, дворов!".

Напомним, что команда "Как по маслу" начала свой путь в юмористическом шоу Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) на самом рейтинговом канале Украины - 1+1, став первым представителем страны в этом проекте, а в начале ноября была удостоена Кубка за лучший номер сезона 2019 года. В июне этого года состоялось открытие Азербайджанской Лиги Смеха. Финал пройдет в декабре и ожидается множество интересных выступлений. В финале за звание чемпиона первого сезона Азербайджанкой Лиги Смеха будут бороться - "Карл Марксын кругу", "Шехер ушаглары" и Алекбер Алиев, "Кирпи" и Азер Бахшалиев, "Сильвестер в столовой" и Самандар Рзаев. Джавид Шахбазбеков отметил, что все эти успехи стали возможны благодаря поддержке Главного управления культуры города Баку и торговой марки Final Oil.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
  • Азербайджанская команда "Как по маслу" стала победителем Израильской Лиги Смеха (ФОТО)
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