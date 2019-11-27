Синий трактор в Баку – бесплатная фотосессия (ВИДЕО)

27 ноября 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Обладатели билетов на спектакль "Синий трактор" смогут провести бесплатную фотосессию с любимыми героями 29 ноября в 18.00 в торговом центре Park Bulvar, сообщает Trend Life.

Премьера Сезона 2019 / 2020 года. Впервые в Баку ! Официальная лицензионное музыкальное детское шоу от создателей сериала «Фиксики», которое будет представлено 30 ноября в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. .

Развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего Трактора» для детей от двух до шести лет. Все дети любят «Синий трактор». А кто не любит – тот просто ещё не видел этих добрых, забавных мультфильмов-песен, полных запоминающихся шуток, которые с удовольствием повторяет вся семья.
Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья - Профессор, Девочка Маня и Мальчик Петя - отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти его дом.
В этой сказке нет злодеев – дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению.
Сидеть не придётся: много интерактива в каждом номере, шоу позволяет веселиться на всю катушку, рядом со своим местом. Никаких границ между сценой и залом!
Будет весело! Все тотально погружаются в действие, веселье доходит до дальних рядов благодаря специальному игровому реквизиту для каждого зрителя. Каждый ребенок почувствует себя важным и незаменимым.
Это запомнится. В основе лежит простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр, в которых участвует весь зал. Дома ребёнок с восторгом расскажет о шоу другим членам семьи.
Концертное шоу «Синий трактор едет к нам» - идеальный вариант для первого знакомства малышей с театром!

Продумано всё:
• детские пастельные тона в производстве декораций, костюмов и реквизита;
• темп речи и динамика событий соответствует восприятию детей этого возраста и поддерживает их вовлечение;
• дети не ограничены в своей активности: у них есть возможность веселиться и все трогать;
• любимый «Синий трактор» - это ростовая кукла. Он живой, настоящий;
• огромный экран, вписанный в декорацию, создаёт иллюзию настоящего путешествия не только для детей, но и для взрослых.

Подарите ребенку настоящие эмоции!
Вы будете счастливы от того, насколько счастлив ваш ребенок от встречи с любимым героем!

Продолжительность спектакля - 55 минут.
Билеты можете приобрести в торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət, во всех кассах города и на сайте www.iticket.az
Для связи: 0503549054/ 0773549054

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