В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)

25 декабря 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus прошла шоу программа, посвящённая финальной части космической саги "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", сообщает Trend Life.

На красной дорожке перед рекламным стендом зрители с большим удовольствием фотографировались с участниками светового шоу. Поддержку в организации мероприятия оказали креативная компания Light in Black и Show1Baku.

"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" - американский фильм в жанре космической оперы от продюсеров Кэтлин Кеннеди, Джей Джей Абрамса и Мишель Рейван, снятый Абрамсом по сценарию, написанному им вместе с Крисом Террио. Девятый эпизод эпопеи "Звёздные войны", продолжающий внутреннюю хронологию серии и являющийся завершением Саги Скайуокеров. Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги. Фильм совместного производства компаний Disney и Lucasfilm. Бюджет - $250-300 млн. В главных ролях Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
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