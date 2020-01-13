Бакинцы увидят бой МакГрегора и Серроне на ринге Лас-Вегаса

13 января 2020 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр премиум класса CinemaPlus, 19 января в 07:00, утра покажет бой между звездой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC, ирландским боксером Конором МакГрегором и американским бойцом смешанных боевых искусств, бывшим чемпионом UFC Дональдом Серроне.

Местом проведения турнира UFC-246 является Лас-Вегас. В программе турнира нет титульного боя.

МакГрегор является бывшим чемпионом в двух весовых категориях: легком и полулегком весе. Ирландский спортсмен провел 25 боев, в 21 из них он одержал победу, четыре закончились поражением. Последний раз Конор дрался осенью 2018 года, тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Серроне – настоящий ветеран смешанных боевых искусств. За последний год Дональд участвовал в 5 боях, 3 из которых выиграл, а 2 проиграл. Всего за свою карьеру спортсмен сражался 50 раз: 36 побед, 13 поражений и 1 поединок был признан несостоявшимся.

Цена билета: в Баку - 7 манатов, в Гяндже - 4 манатов.

(Автор: Джани Бабаева.)

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