В это невозможно поверить… Михаил Ширвиндт отведал курицу в тандыре в горах Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын народного артиста России, актера Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт представил очередной выпуск программы "Съедобное-несъедобное", посвященный Азербайджану, сообщает Trend Life.

В рамках проекта "Съедобное-несъедобное" ведущий совершает путешествие и знакомит зрителей с национальной кухней, достопримечательностями, традициями той или иной страны. В 2018 году Михаил Ширвиндт уже приезжал в Азербайджан и представил серию передач, посвящённых стране и ее национальной кухне.

Очередная программа Михаила Ширвиндта про Азербайджан была посвящена отдыху в горах на горнолыжном курорте "Шахдаг" в Гусарском районе. Ширвиндт рассказал о трассах для лыжников, которые отличаются по уровням сложности. Также в программе раскрываются секреты приготовления курицы в тандыре и фасолевого супа.

"В это невозможно поверить, но в жарком Азербайджане есть снег на великолепном горнолыжном курорте, а индийский повар готовит национальные блюда прямо на улице. Самая правдивая информация про курорт Шахдаг, бонус - рецепт фасолевого супа по-азербайджански", - отмечено на видео-канале Михаила Ширвиндта.

Напомним, что Михаил Ширвиндт сообщил о проведении съемок видеопроекта в Азербайджане на своей странице в Instagram в начале февраля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)