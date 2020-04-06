Моя бакинская квартира. Оставайся дома, будь позитивным! (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку и Азербайджанская лига смеха подготовили новый юмористический музыкальный видеопроект под названием Evdə qal, Pozitiv ol! ("Оставайся дома, будь позитивным!"), сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.
Видеопроект, поддерживая призыв #evdəqal (оставайся дома), дарит зрителям хорошее настроение, в юмористической форме представляет полезные советы, как провести время дома с пользой и весело.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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