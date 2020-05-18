Певица из Баку на военной службе в российской армии. Реалити-шоу "Солдатки" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке Министерства обороны России с 29 марта запущен уникальный проект "Солдатки" - первый реалити-сериал про девушек, которые попали на военную службу. В каждой серии 12 участниц, которых отбирали в реальную армию, сталкивались с неожиданными испытаниями. "Солдатки" - это особое шоу, содержащее элементы и реалити, и сериальной драматургии. Фабула каждой серии строится вокруг отдельно взятых героинь так, что зритель видит, как меняются девушки, как они реагируют на множество ограничений, физическую нагрузку, занятия. Участниц обучают работать со стрелковым оружием, гранатометами, управлять БТР и метать боевые гранаты. Все, что происходит - живая действительность.

Из 12 участниц осталось четверо финалисток, среди которых Вероника Борисова из Баку. Остальные – Дарья Разумовская (Казахстан), Елизавета Сергеева, Анастасия Зайцева (Россия). 31 мая на ТНТ состоится финал шоу, в котором победительница получит награду-орден, инкрустированный стразами.

Вероника Борисова родилась в 1993 году в Баку. Позже проживала в Минеральных водах Ставропольского края. На данный момент живет и работает в Санкт-Петербурге. Окончила музыкальный колледж имени Сафонова по двум специальностям "хоровое дирижирование" и "вокальное искусство". Имеет высшее образование - получила диплом Института театра, музыки и хореографии имени Герцена по специальности "вокальное искусство". В данный момент обучается в Академии музыки имени Образцовой. Профессиональная певица.

(Автор: Вугар Иманов)

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