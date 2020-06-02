Летит мой самолет прямо в облака! Хиты на День гражданской авиации Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 2 июня, в Азербайджане отмечается профессиональный праздник всех, кто трудится в области гражданской авиации - День работников гражданской авиации Азербайджана. Этот день был учрежден в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 18 мая 2006 года. Выбор даты праздника был сделан на основании того, что 2 июня 1938 года в Азербайджане была создана первая авиационная группа, положившая начало развитию гражданской авиации в Республике.



Сегодня самолеты гражданской авиации Азербайджана выполняют рейсы в более тридцати стран Европы, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Азербайджан является одним из полноправных членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и членом Европейской конференции гражданской авиации (ЕСАС). С 1995 года осуществляет деятельность «кузница» кадров для гражданской авиации - Национальная Академия Авиации Азербайджана. Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев признан одним из самых красивых и лучших аэропортов мира.

В сам же праздник все авиаторы и работники гражданской авиации получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившимся авиационным специалистам вручаются государственные награды.

И, конечно же, в этот день представляем музыкальные подарки.

Многолетний хит народного артиста Эйюба Ягубова "Самолет Баку-Москва" на слова и музыку Эльчина Иманова.

Еще один хит от народного артиста Мир Юсифа Мирбабаева "Ağ təyyarə" (Белый самолёт) на слова исполнителя и музыку Эмина Керими.

Певец, выпускник Национальной академии авиации Азербайджана, по профессии – летчик гражданской авиации, Tafur (Руфат Халил) представляет авторскую композицию "Təyyarə" (Самолет).

Мейханачы Насими Шамахылы также представляет авторскую композицию "Hava limanı" (Воздушная гавань)

(Автор: Вугар Иманов)