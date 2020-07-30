Киноактер Руслан Сабирли раскрыл свои секреты мастерства психологических опытов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Учредитель и директор Фестиваля буктрейлеров Азербайджана, киноактер и продюсер Руслан Сабирли поделился своим секретом ментализма, сообщает Trend Life. Как известно, Руслан Сабирли является первым менталистом страны, и свое мастерство неоднократно демонстрировал в соцсетях и телеканалах.

Ментализм (англ. mentalism), также мастерство психологических опытов - вид исполнительского искусства, демонстрация на публике психологических экспериментов, опытов и "экстрасенсорных" способностей, таких, как телепатия, ясновидение, психокинез и др., а также выдающихся способностей памяти, наблюдательности и быстрых вычислений. К ментализму также может быть.

Ментализм имеет длинную историю. Маги, чародеи и волшебники, пророки и оракулы известны со времён античности, сведения о них содержатся в дошедших до нас древнегреческих и древнеримских текстах, в Ветхом Завете и многих других исторических источниках. Как вид искусства ментализм получил развитие в XIX веке в связи с развитием в обществе интереса к спиритизму и медиумизму.

Ментализм использует принципы и навыки, схожие с другими видами иллюзионизма. Некоторые из исполнителей (мистификаторы) заявляют, что в действительности обладают экстрасенсорными способностями (Вольф Мессинг, Ури Геллер), другие утверждают, что в их выступлениях нет ничего сверхъестественного (Деррен Браун, Юрий Горный), что в их номерах используются достижения науки и знание человеческой психики и физиологии. Некоторые менталисты отделяют своё искусство от других видов сценической магии, однако во многих выступлениях сочетаются элементы как психологических опытов, так и иллюзий.

(Автор: Вугар Иманов)