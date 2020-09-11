Разработана способная определить симптомы коронавируса маска

Интересное 11 сентября 2020 10:18 (UTC+04:00)
Разработана способная определить симптомы коронавируса маска

Ученые из Сингапура разработали маску, которая может определить симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом,об этом, как передает Trend Life, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Straits Times.

В маску устанавливаются датчики, которые собирают информацию о различных жизненных показателях человека таких как, пульс, температура тела, давление и уровень кислорода. Каждые полчаса датчики передают данные о состоянии здоровья на специальное приложение в мобильном телефоне для того, чтобы врачи могли оценить состояние пациента и его изменения. Отмечается, что сами датчики можно мыть вместе со средством защиты и даже переставлять с одной маски на другую.

Разработчики технологии рассказали, что чипы в средстве индивидуальной защиты покрыты специальным материалом, который чувствителен к получаемой информации и при этом влагоустойчив. В настоящее время цена маски составляет чуть более 36 долларов, однако при массовом производстве она может снизиться до 14,6 доллара.

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