Разработана способная определить симптомы коронавируса маска

Ученые из Сингапура разработали маску, которая может определить симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом,об этом, как передает Trend Life, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Straits Times.

В маску устанавливаются датчики, которые собирают информацию о различных жизненных показателях человека таких как, пульс, температура тела, давление и уровень кислорода. Каждые полчаса датчики передают данные о состоянии здоровья на специальное приложение в мобильном телефоне для того, чтобы врачи могли оценить состояние пациента и его изменения. Отмечается, что сами датчики можно мыть вместе со средством защиты и даже переставлять с одной маски на другую.

Разработчики технологии рассказали, что чипы в средстве индивидуальной защиты покрыты специальным материалом, который чувствителен к получаемой информации и при этом влагоустойчив. В настоящее время цена маски составляет чуть более 36 долларов, однако при массовом производстве она может снизиться до 14,6 доллара.