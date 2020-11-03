В Хушабе прошел Фестиваль коней, окрашенных в цвета флагов Азербайджана, Турции и Пакистана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пакистан вновь продемонстрировал братскую солидарность с Азербайджаном и Турцией. На прошедшем двухдневном фестивале по конным видам спорта в городе Хушаб, три скакуна были окрашены в цвета национальных флагов Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает Trend Life. На мероприятии также развевались флаги братских стран.

Краска была специально изготовлена в течение десяти дней под контролем врачей, экспертов и ветеринаров, дабы избежать вредного воздействия. Соревнования были организованы конным клубом "M.H. Sultania Awan"

Хушаб (англ. Khushab) - город в провинции Пенджаб, Пакистан, расположен в одноимённом округе.

(Автор: Вугар Иманов)