Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное 30 сентября 2021 16:41 (UTC+04:00)
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В России отмечают 60-летие русского рока. Интересно, что первый рок-н-ролл в СССР появился не благодаря самодеятельным музыкантам, а был создан молодым композитором Андреем Петровым и поэтом Соломоном Фогельсоном. И произошло это в 1961 году во время съемок культового фильма "Человек-амфибия" в Баку, историю создания песни к которому представляем читателям Trend Life.

Как известно, фильм "Человек-амфибия" по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева имел фантастический успех, и по сей день считается шедевром кинематографа. Актёры Владимир Коренев и Анастасия Вертинская, исполнившие главные роли в фильме, стали кумирами миллионов. В 1962 году "Человек-амфибия" стал лидером проката в СССР - посмотрело более 65 миллионов зрителей, а потом цифра перевалила и за сто миллионов. В том же году на международном фестивале фантастического кино в Италии "Человек-амфибия" завоевал главный приз. Важнейшую роль в успехе фильма сыграла "Песня о морском дьяволе" – первый советский рок-н-ролл.

Песенка о морском дьяволе или Эй, моряк!

Инициатором появления первого в СССР рок-н-ролла "Песенка о морском дьяволе" (другое название "Эй, моряк!") стал кинорежиссёр Владимир Чеботарёв.

Песня о морском дьяволе впервые исполняется в одной из сцен фильма "Человек-амфибия" в кафе-шантане певицей - ее сыграла известная советская манекенщица Нина Большакова. Саму же песню исполнила замечательная джазовая певица Нонна Суханова, которую в те годы именовали "советской Эллой Фитцджеральд".

Поскольку для режиссера Владимира Чеботарева это был всего лишь второй фильм, по совету "Ленфильма" музыку написал известный композитор, профессор Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Перед созданием музыки, режиссер рассказал композитору, что будет снимать абсолютно новаторский фильм, и необходима свободная, легкая и очень современная музыки.

Из воспоминаний Владимира Чеботарева: "Уже начались съемки в Баку, и мне потребовались фонограммы, потому что я целый ряд эпизодов хотел снимать под музыку. Но когда зарядил пленки в магнитофон, и раздалась музыка, понял, что она очень чуждая этому фильму. В этой музыке не было той романтики, которой я хотел, той стильности и современности. Казалось, что она была рождена не в ХХ, а в XIX веке. И я понял, что композитор совершенно не попал в тему. Это было страшно, потому что съемки уже шли полным ходом. И мне пришлось приостановить съемки. Я дал телеграмму в музыкальный отдел, в которой написал, что буду менять композитора".

В этот момент по совету супруги Ады режиссер разыскал в Ленинграде молодого композитора Андрея Петрова, смелый стиль которого был очень близок идее фильма. Чеботарев увлек Петрова за собой в Баку, чтобы показать ему материал, отснятый под водой, и дал ему десять дней для создания музыки.

И когда композиция была готова, включил магнитофон, и над Старым Баку – Ичери шехер полилась волшебная музыка.

Из воспоминаний Владимира Коренева, исполнителя главной роли Ихтиандра: " В Баку на съемочной площадке и вокруг нас царила фантастическая атмосфера молодости и ощущения счастья. Мы, актеры, жили в гостинице "Южная", угощались фруктами и гуляли по городу, окруженные доброжелательным вниманием бакинцев. Старые кварталы города должны были по замыслу съемок превратиться в латиноамериканский город. Помню, что в некоторых местах вывесили логотипы с иностранными названиями. В перерывах между съемками нас "прогуливали" на вертолете над Апшеронским полуостровом. С высоты птичьего полета мы наблюдали, какой он красавец. У нас стояла большая баржа, где хранились декорации, и там наши звуковики пускали эту музыку. Мы слушали ее по много раз. Музыка была чудесная. И она была совершенно неожиданной для нашего кинематографа, который был социально ориентирован на производственную тематику. У нас были замечательные композиторы, но такой музыки написать не мог никто. Эта музыка пахла солнцем. У Андрея Петрова это была солнечная музыка!".

А сам Владимир Чеботарев говорил: "Мне чрезвычайно нравилась эта энергичная музыка, я танцевал бы буги-вуги, но не мог, так как у меня в ноге с войны остался осколок мины. Но я был влюблён в эти ритмы. Это музыка эпохи!"

Однако, в музыкальной редакции "Ленфильма" сочли, что песня слишком фривольная и не соответствует советскому кино. Режиссер был вне себя от ярости, и даже стукнул кулаком по столу, чтобы дали разрешение для этой песни. Сработало!

Нонна Суханова вспоминала, что песня была записана всего за двадцать минут, а за исполнение получила всего 9 рублей. В первоначальном варианте в песне было три куплета, а сцена с певицей гораздо дольше, при этом она во время исполнения скидывала часть одежды. Однако цензура расценила этот момент как изображение стриптиза, из-за чего эту сцену вместе со звучащим в это время куплетом вырезали. В результате число куплетов сократилось до двух.

"Никакого кастинга, как сейчас принято называть, не проводилось. Композитор Андрей Павлович Петров сразу утвердил меня. Ему нравилось, как я пою, и даже если что-то не получалось, он всегда меня поддерживал. Кстати. сначала песня показалась мне, честно говоря, очень глупой. Ну что это за слова: "Мне теперь морской по нраву дьявол. Его хочу любить!" - глупость, да и только. Но потом я изменила свое мнение. Мы записывали песню в огромном ангаре, куда могли бы поместиться двадцать "боингов". К тому же ,сами понимаете, какая в ангаре была слышимость! Когда пе­ла, у меня было чувство, что я нахожусь в огромной бочке. Условия для записи были ужасные: вместо современной техники мне дали в руки допотопный микрофон 1946 года! А в титрах к фильму мое имя не поставили. Почему - не знаю. Я даже не думала, что песня станет такой популярной!"

От восторженных поклонников до тюрьмы

Съемки этого эпизода прошли в кафе "Наргиз". Это место в Баку называли Парапетом, ныне Площадь фонтанов. Кафе "Наргиз" в те годы стало одним из самых популярных в Баку. Здесь встречались влюбленные пары и друзья, была традиция водить туда своих детей и угощать их молочным коктейлем. Кафе давно не существует, но память о нём жива. Интересно, что кафе было названо в честь обворожительной и загадочной Наргиз. Ее красотой были очарованы многие известные личности - поэт Расул Гамзатов посвятил ей стихи, Отар Тактакишвили - романс, Аркадий Арканов – рассказ. Спустя годы некоторые факты из ее жизни легли даже в основу спектакля московского театра "Летучая мышь".

Кем же была эта Наргиз? Редакция позволит себе лирическое отступление, дабы ответить на этот вопрос...

О ее красоте и, хотя нелегкой, но интересной судьбе, ходили легенды. Для кого-то она была музой, для кого-то - хорошим другом, а для большинства - просто красивой и умной женщиной.

Предки Наргиз со стороны отца, Рамазана Халилова , жили в Тбилиси. Он был сыном аварского князя, журналист по образованию, в 1930-е годы как корреспондент газеты "Бакинский рабочий" был аккредитован в Ленинграде, где и познакомился с будущей матерью Наргиз - Эльвирой, которая родилась в Беларуси.

Её с Муслимом Магомаевым отцы были двоюродными братьями. К тому же, она была родственницей великого композитора Узеира Гаджибейли. Она привлекала внимание не только своей внешностью, но и стилем, всегда красиво одевалась. Муслим Магомаев часто привозил ей из-за границы стильные вещи. Наргиз вышла замуж за инженера Мелика Ахундова в 1959 году, но через несколько лет они расстались.

Наргиз была широко образованным человеком, знала пять языков, окончила музыкальную школу имени Бюль-Бюля и Азербайджанскую государственную консерваторию. Автор около 150 статей о деятелях музыкальной культуры Азербайджана, один из авторов Всесоюзной театральной и музыкальной энциклопедии, часто выступала в прессе, читала лекции об искусстве в обществе "Знание".

Этому, наверняка, удивятся многие, кто знал Наргиз только как красивую женщину и которой приписывали романы. Неудивительно - красивая и свободная женщина так часто становится не только объектом обожания и преклонения, но и ненависти и зависти.

И в один день ее жизнь резко изменилась. Наргиз обвинили в валютных махинациях. Полтора года в Лефортовской тюрьме и пять лет общего режима в женской колонии под Баку. В колонии работал следователь Исаак Гершвельд, который был тайно в нее влюблен. В день ее освобождения он на руках вынес ее из тюрьмы и сделал предложение руки и сердца. До этого он был женат и у него было двое дочерей. Наргиз согласилась выйти за него замуж и прожила с ним 16 лет. После заключения брака Гершвельд был уволен с занимаемой должности, так как работа в органах была несовместима с женитьбой на бывшей заключенной. Чета переехала в Москву. В начале 90-х Наргиз вернулась в Баку, работала в Национальном музее искусств, принимала активное участие в культурной жизни города. После смерти отца, который был директором Дома-музея Узеира Гаджибейли, стала управлять этим очагом культуры. В 1998 голу ей был поставлен страшный диагноз – раке. Она скончалась в Москве. Похоронена в Баку. Вот такая история...

Новая жизнь шлягеру

Кстати, морской дьявол в песне – это отнюдь не морское чудовище, а символ человеческого бесстрашия и героизма, в котором пребывала страна после победы в Великой Отечественной войне, запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина в космос. А рок-н-ролл в СССР с того момента сделался музыкой смелых и отважных людей. И по прошествии нескольких десятилетий песня продолжает пользоваться большой популярностью. В 2013 году на песню был снят клип в исполнении азербайджанской актрисы Оксаны Расуловой. Клип был приурочен к 155-летию основания Азербайджанского государственного Каспийского морского пароходства.

(Автор: Вугар Иманов)

Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Морской дьявол в Баку! О красавице Наргиз, или Как 60 лет назад появился первый рок-н-ролл (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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