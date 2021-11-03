Золотая осень в Шахбулаге! Красота хрустального родника и кристального воздуха (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фотосессию с родника Шахбулаг в освобожденном от оккупации Агдамском районе Азербайджана. У чистейшего родника с кристально чистым воздухом вокруг взору предстают прекрасные пейзажи золотой осени.

Родник Шахбулаг (на азерб. родник шаха) был назван в честь шаха Аббаса Великого из династии Сефевидов, правившего в 1588-1629 годах – он любил здесь отдыхать, как и другие тюркские правители. Рядом с родником находится древняя одноименная крепость Шахбулаг, которая была построена основателем Карабахского ханства Панах Али-ханом Джаванширом еще до начала возведения Шушинской крепости. В тот период крепость Шахбулаг была административным и оборонительным центром ханства. Крепость Шахбулаг, квадратная в плане, имела два ряда стен – внутренние и внешние, выложенные из камня и извести. В каждом из четырех углов имелись башни, еще по одной полукруглой башне высилось в середине каждой из четырех сторон. Ворот крепость не имела. Единственный вход в нее расположен с востока. Стены и угловые башни были зубчатые, с бойницами. Стены имели высоту 7 м, башни – 8,5 м. В крепости из извести и камня были возведены ханская резиденция, дома, мечети, бани, торговые ряды и другие постройки. Строительство было завершено по мусульманскому летоисчислению (хиджре) в 1165 году (1751–1752 годы), и Панах Али-хан вместе с родными и близкими, двором и воинами, а также ремесленниками переехал на новое место - из ранее построенной крепости Баят в более надежную Шахбулаг. Вода из источника, протекающего возле крепости, переливалась в бассейн, а оттуда вытекала на равнину. Потрясающая панорама, чистый горный воздух, красивые природные ландшафты, родник с прохладной водой, и, конечно же, оборонительные способности поднимали значение крепости Шахбулаг. После основания города Шуша (1752) крепость Шахбулаг стала второй столицей Карабахского ханства. Многие жители Шахбулага были переселены в новую столицу Карабахского ханства - город Шуша.

(Автор, фото и видео - Вугар Иманов)