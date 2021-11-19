ZAZ: эксклюзивный концерт в Park Cinema

БАКУ /Trend Life/ - 25 ноября наравне с франкоязычными странами мира Park Cinema покажет эксклюзивный концерт ZAZ на экране, сообщает Trend Life.

ZAZ – самая успешная французская певица в мире, продавшая несколько миллионов альбомов по всему миру, наконец, возвращается после трехлетнего творческого затишья. Уникальный захватывающий концерт под открытым небом, снятый в волшебном местечке на юге Франции, подарит невероятные визуальные впечатления благодаря революционным кинотехнологиям.

Показ концерта состоится 25 ноября в 5-м зале кинотеатра Park Cinema Flame Towers. Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра и на сайте iticket.az - https://iticket.az/ru/events/park-cinema/zaz-the-exclusive-concert-at-the-cinema.