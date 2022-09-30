С 1 октября в сети кинотеатров Park Cinema можно приобрести билеты со скидкой 50%

БАКУ /Trend Life/ - С 1 октября любители кино смогут приобрести билеты со скидкой 50% в сети кинотеатров Park Cinema.

Park Cinema представляет фильмы, которые понравятся зрителю, по специальной сниженной цене. Цена билетов на фильмы в формате 2D составит 4 маната, а в формате 3D – 6 манатов. Отметим, что цена будет действовать каждый день с 8:00 до 17:00.

В настоящее время в сети кинотеатров Park Cinema демонстрируются следующие фильмы: "Аватар", "Билет в рай", "Три тысячи лет желаний", "Эра выживания", "Не волнуйся, дорогая", "Никому не говори", "Айнбо. Сердце Амазонии", "Миньоны: Гравитация"

Подробную информацию вы можете получить в социальных сетях или по телефонам +994 12 598 74 14 и 119.