"Вопрос престижа" в Баку - фильм о турецких звездах Махсуне Кырмызыгюле и Озджане Денизе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Только в сети кинотеатров Park Cinema со второго февраля стартует показ турецкого фильма Prestij Meselesi (Вопрос престижа), сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Действия фильма разворачиваются в 1992-1993 годах и повествуют о периоде, когда легендарный музыкальный продюсер Хилми Топалоглу основал компанию Prestij müzik. В киноленте отражены молодые годы таких звезд, как Махсун Кырмызыгюль, Халук Левент и Озджан Дениз.

В кинокартине снялись сын Махсуна Кырмызыгюля – Махмут Кырмызыгюль, а также Энгин Хепилери, Эркан Петеккая и многие другие известные актеры.

Отметим, что несмотря на то, что турецким зрителям фильм будет представлен с третьего февраля, азербайджанские киноманы смогут его посмотреть уже со второго февраля.



Билеты на показ можно приобрести в сети кинотеатров Park Cinema - Park Bulvar, Metro Park, Flame Towers, Aygun Mall и Zaqulba Mall, а также на странице www.parkcinema.az