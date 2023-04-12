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"Воздушная оппозиция" турецких звезд в Баку (ВИДЕО)

Интересное Материалы 12 апреля 2023 11:55 (UTC +04:00)
"Воздушная оппозиция" турецких звезд в Баку (ВИДЕО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus с 13 апреля приступает к показу турецкой кинокомедии Hava Muhalefeti ("Воздушная оппозиция"), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus. Режиссёром фильма является Мурат Кепез. В главных ролях турецкие звезды - Али Сунал, Дога Руткай, Эге Кёкенли, Бурак Хаккы и другие.

В фильме рассказывается о Джемиле Йылдырыме, кандидате в депутаты, который планирует провести выходные со своей девушкой Гозде. Но как только они садятся в самолёт, направляющийся в Бодрум, заурядный уикэнд превращается в "увлекательное" приключение. Джемиль и Гозде вместе с другими пассажирами и не подозревают, какой сюрприз их ждёт…

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