"Воздушная оппозиция" турецких звезд в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus с 13 апреля приступает к показу турецкой кинокомедии Hava Muhalefeti ("Воздушная оппозиция"), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus. Режиссёром фильма является Мурат Кепез. В главных ролях турецкие звезды - Али Сунал, Дога Руткай, Эге Кёкенли, Бурак Хаккы и другие.

В фильме рассказывается о Джемиле Йылдырыме, кандидате в депутаты, который планирует провести выходные со своей девушкой Гозде. Но как только они садятся в самолёт, направляющийся в Бодрум, заурядный уикэнд превращается в "увлекательное" приключение. Джемиль и Гозде вместе с другими пассажирами и не подозревают, какой сюрприз их ждёт…