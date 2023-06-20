Азербайджанские каскадеры приняли участие в съемках фильма Netflix "Афганский снег" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские каскадеры приняли участие в съемках приключенческого фильма Netflix и Bollywood "Афганский снег", сообщил Trend Life актер, постановщик боевых сцен и каскадер Саин Фархад Фарманлы.

"Для участия в проекте нас пригласил кыргызский продюсер, режиссер, постановщик трюков и каскадер Адилет Акматов, который работал с киностудиями Голливуда, Болливуда, Кореи и других стран. Возглавляемая мною команда – Мурад Абдуллаев, Садиг Гуламов, Рамиз Исмайлов, Рамиль Джафаров и Турал Гасанов выполняла опасные трюки и мы показали высокий уровень на съемках, которые на протяжении пятнадцати дней проходили в Кыргызстане. Мы не впервые принимаем участие в международных проектах и гордимся нашими успехами", - сказал Саин Фархад Фарманлы.

Режиссер фильма – Аншай Лал, в главных ролях – индийские звезды Виджай Варма и Трипти Дирми.