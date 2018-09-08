Российский кинопродюсер Наталья Мокрицкая о Баку: город - грандиозный, изумительный, современный (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 7 по 14 сентября в Азербайджане проходит Неделя российского кино, сообщает Trend Life. В программу Недели кино включены восемь фильмов различных жанров, ставшие лидерами проката, призерами российских и международных кинофестивалей. Демонстрация кинокартин будет проходить на двух площадках в Киноцентре "Низами" и Центре Современного Искусства YARAT.

В списке кинолент, которые увидит азербайджанский зритель, также представлен фантастический фильм "Черновик" режиссера Сергея Мокрицкого по одноименному роману Сергея Лукьяненко.

Картину планировалось показать в день открытия Недели кино, однако по техническим причинам показ был перенесен на 10 сентября. А открытие Недели российского кино в Азербайджане ознаменовалось показом фильма "Салют-7" режиссера Клима Шипенко.

На открытии кинонедели присутствовали гости из России – кинопродюсеры Юлия Брагина и Наталья Мокрицкая, а также актриса театра и кино Ирина Демидкина.

В беседе с корреспондентом Trend Life продюсер фильма "Черновик" Наталья Мокрицкая рассказала о киноленте, а также о том, что ее связывает с Баку.

- Наталья, главную роль в фильме "Черновик" исполнил Никита Волков. Почему выбор пал именно на него - молодого актера, а не на какого-нибудь медийного артиста?

- Режиссер хотел на эту роль молодого актера. Искал долго, хотел героя, соответствующего образу простого соседского парня. Ведь хочется находить новых артистов, надо искать новых героев, и мы на это заточены, и работаем над этим.

- В "Черновике" показывают несколько параллельных миров. Скажите, в каком мире хотели бы оказаться вы?

- Да, в фильме показана Москва в разных мирах. Я хотела бы оказаться в современном мире. Мне очень нравится современная Москва – она чистая, свободная, очень удобная для жизни, она европейская, в ней хорошо и автомобилистам, и велосипедистам, и пешеходам. Москва сейчас очень хороша, не так хороша как Баку, но тоже хороша.

- Если уж речь зашла о Баку, скажите, это ваш первый визит в наш город?

- Нет, второй, первый раз была здесь более 10 лет назад. Сестра моего супруга – Сергея Мокрицкого живет в Баку, она замужем за азербайджанцем. Баку – грандиозный, изумительный, современный. Архитектура поражает – я в восторге.

- Может быть, в каком-то фильме вы сможете использовать виды Баку?

- Просто так виды нельзя использовать, должна быть к этому драматургическая обусловленность. В Азербайджане кино снимать не просто - мы привыкли к другому темпу - быстрому, а здесь люди более размеренные. Снимать здесь кино совершено по-другому, чем снимать его в Москве, или в других регионах.

Баку, очень современный, но и в тоже же время восточный, мне кажется, на него должны обратить внимание как раз режиссеры и продюсеры, которые работают в Иране, Турции. Нигде нет такого совмещения современности и истории. Не знаю, где есть еще такое соединение – это потрясающе, вы живете в очень красивом городе.

- Скажите, если проводить Неделю азербайджанского кино в России, то, что было бы интересно российскому зрителю. Какие фильмы должны привезти наши кинематографисты?

- Было бы интересно - эмоциональность, страдание... Например, за что когда-то любили индийское кино – это страсти, семейные драмы. Если будут мелодрамы, то они будут прекрасно восприняты, потому что не хватает кавказской эмоциональности, любвеобильности, страстей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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