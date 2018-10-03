Море положительных эмоций Сабины Асадовой - Шаляпинские вечера в Уфе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Сабина Асадова, приглашенная в состав жюри международного вокального конкурса в рамках XVI Фестиваля оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе", рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, как вокалисту остаться в профессии и что Россия и Азербайджан могут дать друг другу в области культуры.

- У вас довольно насыщенная история разнообразного участия в международных конкурсах самого высокого уровня и как исполнителя и как организатора, в частности, вы являетесь менеджером Габалинского международного музыкального фестиваля. И теперь вы оказались с еще одной стороны сцены – в жюри набирающего престиж российского конкурса…

- Для меня действительно большая честь сидеть в жюри рядом с такими людьми, как Лариса Абисаловна Гергиева, Елена Вячеславовна Макарова – это дочка нашей великой певицы Елены Образцовой и директор Международной академии музыки ее имени, великолепный певец, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, потрясающая сопрано и солистка Астанинской оперы Жупар Габдуллина… В общем, я вам скажу: это удовольствие быть в одной команде с такими выдающимися людьми, обмениваться опытом с ними. Поэтому я хотела бы выразить свою огромную благодарность Аскару Абдразакову, который счел нужным позвать меня в жюри на конкурс Шаляпина. И Тамиле Ахмедовой, которая тоже сыграла значительную роль в этом.

- Исходя из своего обширного опыта, как вы оцениваете уровень организации конкурса вокалистов имени Шаляпина?

- Уфа – потрясающий город, здесь живут потрясающие люди, поражает их отношение ко всему, в первую очередь – к своей работе. Вот это стремление все делать на высоком уровне. Огромная заслуга в том, как успешно прошел фестиваль, директора оперного театра Ильмара Альмухаметова: это видно во всех мелочах, в том как работает коллектив. Очень интересно подобрана программа. Я в первый же день побывала на «Риголетто». Потрясающие солисты и уфимского оперного театра, и приглашенные из Мариинского театра. Великолепный был спектакль, я получила массу удовольствия, несмотря на то, что была с дороги. И так – во всем. И организация самого конкурса имени Шаляпина на том же высоком уровне. У меня море положительных эмоций. Причем конкурс проводится только второй раз! И я от души желаю, чтобы он проводился еще много лет.

- Вы довольно много работаете со своими российскими коллегами и в России, и в Азербайджане. Проходили стажировку в Большом театре у народной артистки России Ирины Долженко, а затем в Баку были на мастер-классах Любови Стучевской... Как это сказалось на формировании вашего профессионального пути?

- Самый первый мой педагог, с кем я занималась на мастер-классах, это была Ирина Долженко. Сейчас, когда бывает такая возможность, я занимаюсь с Любовью Стучевской. Я сама уже вокалист с большим стажем, но считаю, что вокалист – это такая профессия, что здесь нельзя никогда останавливаться. Нужно постоянно заниматься с педагогом, постоянно совершенствоваться. Никогда не стыдно учиться вообще, а что касается нашей профессии, то обязательно надо это делать! Нельзя, понимаете, закончив консерваторию, поставить на себе печать: я все умею. Я считаю, что если человек так думает, то он просто заканчивается как профессиональный музыкант. Причем у каждого, с кем занимаешься, своя методика, своя специфика. И я считаю, что просто нужно тебе брать от каждого педагога то, что подходит конкретно тебе. Чему ты хочешь научиться сам, что хочешь ты перенять, вернее, от этого педагога. Я вот занималась с несколькими педагогами и у каждого брала то, что мне было необходимо в этот момент. Даже элементарно вот сейчас уже, когда я стала сама преподавать в консерватории на вокальной кафедре, мне очень помогают советы, которые давали непосредственно мне самой.

- Как Вы оцениваете такой своеобразный обмен опытом в области культуры между Россией и Азербайджана?

- Прежде всего, хотела бы отметить, что между Азербайджаном и Россией всегда были теплые отношения. Всегда! И всегда приезжали к нам, и мы ездили с концертами, со спектаклями. И это должно еще больше развиваться. Надо больше организовывать таких мероприятий, концертов по обмену просто даже нашей талантливой молодежи. Мы говорили даже на эту тему с Еленой Вячеславовной Макаровой. У нее очень много талантливых ребят-азербайджанцев учатся в академии. И конечно, планов много - мы думаем, как дать хороший концерт, например, у нас в Баку, а потом нашу талантливую молодежь отправить в Питер. Пусть они покажут свое искусство. Я считаю, что это очень важно в отношениях между нашими странами.

- А если смотреть шире: конкурс Шаляпина или вот Габалинский фестиваль, который не обходится без музыкантов из России, - насколько важна их роль в выстраивании общего культурного пространства между нашими странами?

- Вы правы. В этом году был уже десятый Габалинский фестиваль – и каждый год у нас бывают музыканты, коллективы из России. Начиная от «Виртуозов Москвы», оркестр Спивакова до оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета. Роскошные коллективы, которые из года в год приезжают к нам на международный фестиваль в Габале. В последнее время мы начали молодежь активно привлекать на наш фестиваль. И я вот сидела в жюри и делала себе пометки некоторые... В этом году у нас будет одиннадцатый Габалинский фестиваль, и я вот уже знаю, кого бы хотела из ребят туда пригласить – с оркестром или под рояль в камерном концерте. Я думаю, отношения между Россией и Азербайджаном всегда будут в этом плане развиваться. Это обязательно нужно, потому без культуры никуда, а такой обмен взаимно обогащает.

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