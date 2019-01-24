Удивительный мастер-стеклодув Тахир Алиев покорил Россию (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Среди бесчисленных нитей, связывающих Азербайджан и Россию, есть особые. В мастерстве художника по стеклу Тахира Алиева сплавились воедино тысячелетние культурные традиции Азербайджана и мощная творческая школа Санкт-Петербурга. Результатом этого союза стало создание уникального авторского стиля и успешной студии. Можно бесконечно любоваться тем, как под руками мастера Алиева распускаются хрупкие стеклянные, но такие живые цветы, зажигаются завораживающим внутренним светом украшения. Его уникальные работы можно увидеть в музеях и частных коллекциях по всему миру. Почётный член Союза художников России рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об истоках своего творчества, достижениях и планах.

– Сегодня Вы успешный мастер, у которого есть своя студия в культурной столице России и ученики. А с чего началось Ваше знакомство со стеклодувным делом?

– Я считаю, что это было определено судьбой – я искал себя в искусстве и нашёл в стекле. Моё художественное образование началось в Баку, на факультете живописи училища имени Азима Азимзаде, а в 1982 году поступил учеником-стеклодувом в цех декоративно-прикладного искусства Ленинградского отделения художественного фонда РСФСР. Через год стал мастером – разработал свои авторские эталоны для тиражирования. Потом были творческие поиски, участие в выставках. В 1989 году я вступил в Союз художников СССР, сейчас – член Союза художников России.

– Вы давно живете в Санкт-Петербурге, стал ли этот город для Вас родным? Каким Вы его видите?

– В 1973 году я был призван в Советскую армию, и именно в Ленинграде прошла моя служба. Там я посещал Эрмитаж и другие музеи, что сыграло в моей жизни большую роль и вдохновило на то, чтобы продолжить художественное образование. Годы летят быстро, вот уже 40 лет, как я неразлучен со стеклом и Санкт-Петербургом, который стал для меня родным. Настоящее Санкт-Петербурга для меня живое и радостное, я очень люблю город таким, каков он сейчас.

– А что сегодня связывает Вас с Азербайджаном?

– Он всегда в моей душе и мыслях. Я давно не был в Азербайджане, но с огромной любовью вспоминаю родину, пристально слежу за всеми происходящими в стране событиями. В Санкт-Петербурге часто проходят форумы, фестивали, праздники, и меня регулярно приглашают на них от имени Азербайджанской культурной автономии и Дома Национальностей Санкт-Петербурга – участвовать и показывать мастер-классы на этих мероприятиях.

– Вы очень активно участвуете в жизни азербайджанской общины Санкт-Петербурга. Расскажите, пожалуйста, о том, как появилась идея проведения мастер-классов по стеклодувному делу для питерских школьников. Нравится ли Вам работать с детьми?

– Да, можно сказать, я один из тех, кто активно продвигает азербайджанскую культуру, участвуя в международных форумах и городских праздниках. Именно на таких праздниках родился мой мастер-класс для школьников. Мне очень нравится проводить занятия с детьми – видеть восторг в детских глазах, когда перед ними обычное стекло воплощается в чудесные образы.

– Вы традиционно принимаете участие в известной Международной выставке «Стекло и керамика в пейзаже», которая много лет проводится в Санкт-Петербурге. Расскажите, пожалуйста, о своих работах, представленных в рамках прошлогодней экспозиции. Что послужило источником вдохновения для их создания?

– Моя композиция была посвящена красоте утра, а источником вдохновения стала любовь к миру и природе. В моём творчестве очень много тем, связанных с живой природой, эта композиция стала одной из них, включив в себя работы «Утренняя росинка на траве», «Синие колокольчики» и «Шелкопряд».

– Культура Азербайджана во все времена славилась своими мастерами, от поколения к поколению передавались творческие традиции. Так и мастерство работы со стеклом – не то, чему можно научиться по книгам, – только перенять у наставника, и Вы делитесь своими знаниями с поистине азербайджанской щедростью. Расскажите немного подробнее о студии, о Вашей работе с учениками.

– Когда меня спрашивают, сколько времени нужно на изготовление одного элемента изделия, я обычно отвечаю так: «Пять-десять минут плюс тридцать лет». Моя студия объединяет по-настоящему увлечённых работой со стеклом людей. Также я провожу для всех желающих мастер-классы по современной технике работы со стеклом в огне лампы-горелки. На мастер-классах бывают самые разные люди, даже губернаторы и другие чиновники, а как-то раз была жена испанского консула. Объединяет этих людей одно – после мастер-класса все они воодушевлены и счастливы, потому что это своеобразная медитация и большое удовольствие. Работа со стеклом завораживает, пробуждает творческие силы и фантазию.

– Работа со стеклом – это еще и работа с огнем. Как Вы полагаете, Ваш национальный темперамент сильно влияет на Ваше творчество, ведь недаром Азербайджан называют Страной огней?

– Да, мой темперамент подобен огню, и огонь стал моим другом и помощником. Благодаря огню стекло становиться податливым и послушным, а дальше чудеса творят любовь и терпение.

– Кстати, одним из символов современного Баку стали три Пламенные башни - здание в форме огненных лепестков. Как Вы, с художественной точки зрения, оцениваете архитектурные изменения, произошедшие с Баку в последние десятилетия?

– Я считаю современную архитектуру Баку привлекательной и интересной, за последние годы в городе реализовано много красивых, вдохновенных проектов.

– Не планируете ли Вы выставку в Азербайджане? Что бы Вы хотели показать бакинцам в первую очередь?

– Да, с радостью принял бы приглашение поучаствовать в выставке на родине. Я с особой любовью вспоминаю художественное училище имени Азима Азимзаде, где учился живописи в 1970-1973 годах. С огромным удовольствием показал бы бакинцам мастер-классы по работе со стеклом, в том числе в моём родном художественном училище.

– Что Вы хотели бы пожелать людям в России и Азербайджане?

– Доброты, любви и взаимопонимания, мира всему миру.

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