Великолепный прием в Баку - художественный руководитель-директор Балета Игоря Моисеева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российские артисты – желанные гости в Баку. Их концерты проходят с неизменным аншлагом, а концертные агентства с удовольствием вновь приглашают в Азербайджан коллективы, с которыми, по словам руководительницы одной из компаний, «всегда приятно встречаться вновь – столько в них интеллигентности, деликатности и профессионализма».

Сами артисты тоже с удовольствием (даже спустя десятилетия) вспоминают свои концерты в Азербайджане – гостеприимство, красоту города и искреннюю любовь публики. Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, известного как Балет Игоря Моисеева, в последний раз приезжал в Баку 20 лет назад, и вот недавно состоялась новая встреча с городом и его жителями. Трехдневная концертная программа в Центре Гейдара Алиева прошла с огромным успехом, а после них корреспондент межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева встретился с художественным руководителем-директором балета, народной артисткой России Еленой Щербаковой.

- Ансамбль в последний раз выступал в Баку в 1998 году. Помните ли вы тот концерт?

- Конечно, я его помню – ведь нас тогда пригласили выступить на инаугурации Гейдара Алиева, общенационального лидера Азербайджана. Это был большой праздник для всего Баку, нас принимали с огромным успехом. Для нас выступить в Баку в такой важный день было огромной честью. Гейдар Алиевич лично встретился с нами. Я запомнила его как человека интеллигентного, разносторонне образованного, обаятельного, хорошо разбирающегося в настоящем искусстве.

- А через 20 лет вы вернулись в Баку. С каким чувством вы ехали сюда?

- Для меня Баку - особый город. Именно здесь прошли мои первые гастроли с ансамблем Игоря Моисеева в 1970 году. Во время прогулки по столице Азербайджана я видела город тех времен сквозь нынешний – а Баку, конечно, стал совершенно неузнаваем, очень похорошел, появились новые роскошные здания, но при этом очень хорошо сохранился весь старый город (ред. Ичери Шехер), который я помню. Это было волнительно. Было очень приятно, что, несмотря на 20-летний перерыв, бакинская публика не только помнит, но и любит ансамбль Игоря Моисеева. Прием, как и прежде, был великолепный. Пламенные аплодисменты зрителей передавались артистам. Получился общий праздник! Отдельно хочу сказать, что организация гастролей ансамбля была на высоком профессиональном уровне. В концертную программу вошли такие произведения, как русский танец "Лето", известный как мировое классическое наследие легендарного хореографа XX века Игоря Моисеева, Азербайджанский танец "Кочари", сюита греческого танца "Сиртаки", "Арагон Хота" в сопровождении музыки Михаила Глинки, танец "Гаучо" аргентинских пастухов, легендарный танец "Алма" и т.д. В Баку также состоялась премьера последней работы коллектива - танца "Танго Del Plata" в постановке аргентинского хореографа Лауры Роатты, которая была великолепно принята публикой, чему были очень рады наши артисты.

- Задачей ансамбля Игоря Моисеева всегда была популяризация фольклора народов мира в хореографии Мастера. Есть ли в вашем репертуаре постановки по мотивам азербайджанского народного танца?

- Конечно! В нашем репертуаре уже много лет идет азербайджанский танец «Чабаны». Его ставил сам Игорь Моисеев. Он пользуется огромным успехом во всем мире.

- Ваш коллектив - это по сути многонациональная семья. Что сплачивает всех вас?

- Любовь и понимание уникального творчества Игоря Моисеева. Сегодня на сцене выступает уже седьмое поколение "моисеевцев" – и мы одна большая семья, у которой есть общий стержень, общие ценности. Мы очень бережно сохранили все наследие Мастера и держим заданную им высочайшую планку, о чем говорит восторг зрителей, где бы мы ни выступали.

- Вы кавалер ордена "Дружбы". Что значит для вас эта награда? Что нужно народам - в том числе народам России и Азербайджана - чтобы сохранять свою дружбу и передавать как традицию будущим поколениям?

- Награда - всегда почетно. Народам России и Азербайджана нужно как можно больше общаться через настоящее искусство, которое их объединяет, несет всем людям мир, любовь и добро! Это чувства, необходимые каждому человеку, и я рада, что могу внести свою лепту в это великое дело. Красота спасет мир!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.