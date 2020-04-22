Я не могу навестить свою дочь - Эмиль Салимов о карантинных мерах во Франции

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, известный театральный режиссёр, продюсер, драматург и педагог Эмиль Салимов, проживающий в Париже, рассказал Trend Life о том, как в период карантинного режима живет французская столица.

"Во Франции категорически запрещено покидать пределы места проживания. Для выхода в город необходимо заполнить специальную анкету, в которой указать цель выхода из дома, среди них - посещение продовольственного магазина, визит к врачу, занятие спортом, выгуливание домашнего животного. Следят за исполнением строго - полиция проверяет документы, а также анкету, в которой должны быть указаны цель и время выхода из дома. У нас нет права выходить на улицу больше, чем на час, а также отдаляться от своего места проживания больше чем на один километр. Например, не могу навестить свою дочь, потому что она проживает на дальнем расстоянии от меня. Штраф за несоблюдение правил - 135 евро, но он не такой большой, если сравнивать с Канадой, где, как мне сказали он составляет 5 тысяч канадских долларов. Закрыты многие магазины, а чтобы зайти в любой супермаркет между посетителями должна быть сохранена дистанция минимум один метр. И порой, чтобы зайти в магазин приходится ждать 15-30 минут. Многих продуктов в продаже нет, например, муки", - отметил он.

Эмиль Салимов добавил, что каждый вечер в восемь часов парижане из окон аплодируют медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

Напомним, что Салимов – создатель собственного метода и школы профессионального обучения актеров – "Метод Салимова. Корпус в действии". И по его словам данный период - сложный для многих сфер, в том числе и для театра.

"Все остановилось. Моя школа профессионального обучения актеров, к сожалению, сегодня закрыта, мы теряем большие деньги. На сегодня во Франции запрещены все театральные показы и концертные мероприятия. Знаменитый Авиньонский фестиваль, Каннский кинофестиваль, ежегодная театральная премия "Мольер" - все эти мероприятия отменены.

Находясь дома, я продолжаю работу над новой программой для школы, также очень много рисую - это то, что приносит мне удовольствие. Только что закончил адаптацию "Гамлета" – очень серьезный и большой проект, также я подготовил эскизы декораций и костюмов к спектаклю по повести Федора Достоевского "Двойник". Мы даже начали вести переговоры с известной французской звездой на главную роль, но, к сожалению, сложилась такая ситуация, из-за которой все проекты "заморозились". Но мы продолжаем работать и надеемся, что наша школа "вынырнет" и возобновит деятельность. Психологически период карантинного режима переживаю нормально, и моя дочь, которая сейчас пишет диссертацию, тоже", - рассказал театральный деятель.

Эмиль Салимов пожелал своим соотечественникам – гражданам Азербайджана – терпения, а также призвал соблюдать необходимые рекомендации в период карантинного режима.

"Все должны понять, что время непростое, впервые мы сталкиваемся с такой ситуацией. Мы должны уважать закон. Мне кажется, в этом состоит наша гражданская позиция и наша помощь - чем меньше мы выходим из дома, тем в большей безопасности находимся и мы, и наши родные", - сказал Салимов.

Вспоминая свой визит в 2018 году столицу Азербайджана в рамках V Бакинской международной театральной конференции, а также проведение мастер-класса для хоровой, балетной, актерской труппы Государственного академического музыкального театра Эмиль Салимов обратился со словами поддержки к нашим театральным деятелям.

"Выражаю поддержку артистам музыкального театра, всему персоналу и лично директору, заслуженному деятелю искусств Алигисмету Лалаеву в это сложное для нас всех время", - подчеркнул он.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)