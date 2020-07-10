В Израиле очень любят азербайджанскую музыку – виртуоз кларнета Давид Давыдов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в Израиле музыкант, виртуоз кларнета Давид Давыдов рассказал Trend Life о своей любви к азербайджанской музыке и ее пропаганде в этой стране. Интересно, что в процессе игры он разбирает кларнет, продолжая играть...

Давид Давыдов родился 26 марта 1980 года, в Туркменистане городе Иолотани. С малых лет проявлял интерес к музыке. В возрасте 9 лет он поступил в музыкальную школу по классу "Кларнет" и закончил ее с отличием. В 14 лет поступает в Музыкальное училище города Мары, где и продолжает своё музыкальное образование. В 1995 году Давид с родителями репатриировалcя в Израиль, и по приезду в Тель-Авив продолжил свою музыкальную деятельность, выступая на концертах и фестивалях, свадьбах и различных мероприятиях. Давид начинает увлекаться аранжировками и игрой на клавишных инструментах, что впоследствии помогло ему создать свою студию, в которой записал и аранжировал множество альбомов для популярных певцов и музыкантов Израиля. Выпустил несколько альбомов.

"Несмотря на то, что мой отец Рахмин родился в Туркменистане, с его стороны все родственники – дяди, двоюродные братья являются бакинцами, а бабушка родилась в Красной слободе в Губе. Моя мать Тамара – иранская еврейка. Они познакомились в Туркменистане и создали семью. В нашей семье нет музыкантов, отец – учитель по труду, а мать – медик, но всегда была особая любовь к азербайджанской музыке. В доме на бобинном магнитофоне всегда звучали азербайджанские народные и эстрадные песни, мугам, отец особенно любит Зейнаб Ханларову. А когда стал играть на кларнете, мне подарили большое количество пластинок с азербайджанскими песнями. Поэтому фактически мое музыкальное становление было в основном на азербайджанских композициях", - отметил музыкант.

По словам Давида, в Израиле очень любят азербайджанскую музыку. В его репертуар входят композиции Эльчина Иманова, Аббаса Багирова, Кямала, народные песни "Сары гялин", "Бюльбюль", "Терекеме", "Даглылар" и другие.

"С 16 лет активно выступаю на различных мероприятиях, обязательно исполняя азербайджанские композиции. Немного звучит не скромно, но я ввел в Израиле моду на искусство кларнета. Свое имя кларнет получил за счет пронзительного звучания в верхних регистрах, которое напоминало звук трубы, ведь в переводе его название означает "маленькая труба". Кларнет не только один из самых мелодичных, но и самый виртуозный из группы духовых инструментов, на нем можно осуществлять различные исполнительские задачи. Несколько лет назад я это также смог продемонстировать на Международном фестивале Super Jazz Ashdod, организованным пианистом-виртуозом, уроженцем Баку Леонидом Пташкой. B настоящее время работаю над новыми интересными проектами, и после завершения карантина планирую провести большой концерт, посвященный моему 40-летию, куда обзательно приглашу друзей из Баку", - сказал музыкант.

Впервые Давид побывал в Баку в 2006 году и влюбился в столицу Азербайджана.

"Я был в Баку пять раз. И если в мой первый приезд в городе шла грандиозная стройка, то когда в 2011 году приехал, просто не поверил глазам. Это потрясающе! В последний раз был в августе прошлого года. Посетил родину моей бабушки и регионы страны. Я и моя супруга влюбились в Баку, который не просто внешне красив, но и богат культурой, традициями, жители страны толерантные и очень гостеприимные, а кухня и природа вообще заслуживают самых высоких слов. Каждый раз после визита в Азербайджан делимся впечатлениями со своими друзьями и близкими в Израиле. И не только мы, все, кто из Израиля бывает в Азербайджане, также делятся прекрасными воспоминаниями. Я всегда говорю супруге, что если по какой-либо причине мне придется покинуть Израиль - не дай Бог, конечно, меня здесь все устраивает – мы с тобой поедем жить в Баку. Она отвечает – с большим удовольствием!", - завершил беседу Давид Давыдов.

Редакция МИА Trend благодарит за организацию интервью Международную ассоциацию Азербайджан-Израиль "АзИз"

(Автор: Вугар Иманов)