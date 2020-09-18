Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО)

Интервью 18 сентября 2020 16:08 (UTC+04:00)
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из первых российско-азербайджанских культурных мероприятий, состоявшихся после ослабления режима самоизоляции, стала завершившаяся на днях в Государственном музее Востока в Москве выставка картин Рами Меира, посвящённая истории горских евреев Азербайджана. Художник рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об азербайджанских истоках своего вдохновения и творческих проектах в России.

– Как возникла идея вашей серии картин о горских евреях Азербайджана?

– Я родился и вырос в Азербайджане, который всегда был многонациональной республикой – в Баку проживали представители тридцати восьми национальностей! И одна из них – мой народ. Примерно половина горских евреев – выходцы именно из Азербайджана. В мире около сорока художников – горских евреев, но я знал, что никто из них ещё не отразил в работах хронологию истории своего народа. Мне захотелось создать серию таких картин, для себя и нашей молодёжи, потому что мне хотелось бы, чтобы она знала свои корни. Я пишу картины для этой серии на основе серьезной исторической работы: изучаю книги, газетные вырезки, старинные фотографии, дореволюционные открытки. На основе этих материалов создал образы горских евреев Кавказа и Закавказья. Выставка была интересна тем, что люди, отображённые на картинах, – не какие-то придуманные образы, а те, кто 100-150 лет назад жил в Азербайджане и оказался запечатлен на старинных «николаевских» открытках.

Я был обрадован и удивлён, что этими картинами заинтересовались в России и предложили мне провести выставку в Москве. Я назвал её «Об одном народе – всему миру». В организации выставки огромную помощь мне оказали куратор проекта Наталия Иванова и её супруг Николай Краснов.

– Пообщались ли вы на открытии выставки с поклонниками и коллегами, какие отзывы получили?

– За время проведения выставки у нас было несколько встреч, её осветили федеральные российские телеканалы, международный телеканал МИР-ТВ, телеканал горско-еврейской общины, печатные российские, азербайджанские, израильские, казахстанские СМИ. Собирались художники, в том числе горские евреи по национальности, арт-критики, историки, коллекционеры, галеристы. Выставку посетили представители посольств нескольких государств. Эта тема тронула людей, я услышал множество прекрасных отзывов, благодарностей за напоминание о своём народе. А от других народов – интерес и признательность, что рассказал им о горских евреях и о такой уникальной истории мирного и доброго существования в Азербайджане народов с различными вероисповеданиями. А ведь, к сожалению, история полна иных примеров, это очень чувствительная тема. Думаю, выставка о горских евреях Азербайджана – это как раз открытый разговор в живописи о многонациональном и культурном разнообразии. И о том, что диалог может быть основан, прежде всего, на основе общечеловеческих ценностей, ценности каждой жизни.

– Для израильских поклонников вашего творчества был устроен виртуальный тур по выставке. Планируете ли вы представить эту выставку и в Баку?

– Я бакинец, Азербайджан – моя Родина и, конечно, для меня огромная честь представлять его в мире своими работами. У меня есть горячее желание выставиться в Баку, это один из моих приоритетов, и мне уже поступило несколько предложений. Конечно, мне бы хотелось, чтобы выставка вызвала высокий интерес в Азербайджане. Я получаю из Баку много прекрасных отзывов – слова о том, что Азербайджан гордится такими сыновьями. Мне это очень льстит, я благодарен людям, которые таким образом оценивают моё творчество и эту выставку.

– Как ещё Баку и Азербайджан влияют на вашу жизнь и творчество?

– Все мы несём в мир своё воспитание, свою культуру. Азербайджан всегда давал возможность воплотить в человеке культуру многих народов. Я дружил с русскими ребятами, с татарами, с лезгинами. Мы понимали и уважали традиции и ценности друг друга, вместе отмечали праздники. Баку – дружный многонациональный город, и я считаю бакинцев «аристократией Кавказа» – так всегда было и всегда будет. Сегодня бакинцы, по разным причинам покинувшие родной город, продолжают очень достойно представлять его в мире – в очень многих странах.

Кавказ издавна славится и темпераментом, и хорошим, добрым отношением к старшему поколению. Именно на уважении к своим корням основана идея моей выставки. Мои родные дед и бабушка родились и жили в Азербайджане. У меня есть картины, на которых они запечатлены – я в красках «оживил» чёрно-белую фотографию, сделанную в 1928 году, и это – один из примеров уважения к старшим.

– Критики часто отмечают яркие краски работ азербайджанских мастеров, и художники признаются, что на это их вдохновила уникальная азербайджанская природа. Для вас это тоже верно?

– Определенно. Вообще все свое вдохновение я беру из природы. Она совершенна. В ней уже есть все, вся красота. Надо просто ее видеть. Однако все же дело не только в красотах Азербайджана, но и в морали, которую старшие закладывают в нас с рожденья. Возвращаясь к идее культурного многообразия, конечно, можно жить по-разному, однако этому мир точно может поучиться у кавказских народов, и от этих знаний выиграть, стать лучше. Я помню, как родители учили нас, что в драку можно вмешиваться только чтобы помирить дерущихся. В Азербайджане меня приучали думать и говорить о хорошем, и мне не хочется изображать, скажем, какую-нибудь тюремную камеру или кровавую резню на своих картинах – всё это мне глубоко чуждо. Я считаю, что картина должна радовать не только глаз, но и душу – нести положительные эмоции и добрую энергию. Тогда эту картину любой человек с удовольствием повесит в своём доме.

– Насколько известно, первый, «золотой мазок» на полотно вашей новой картины обязательно закладывает женщина. Как возникла эта традиция?

– Помимо уважения к старшим, мы в Баку всегда видели своим долгом и огромное уважение к женщине. И в израильской традиции национальность ребенка не случайно определяется по матери. Женщина – венец божественного творения, женская энергия является основой создания новой жизни. Первый мазок на моих картинах обязательно закладывает женщина. Я однажды решил следовать этому принципу. Потому что посчитал, что эта энергия должна всегда присутствовать в моём творчестве. Да, некоторые искусствоведы говорят, что это «своего рода перфоманс», свойственный только моему творчеству. Да, пусть рассматривают это так, я не против. Но когда меня спрашивают, что это такое, я объясняю: это понимание сути бытия, потому что настоящую жизнь на земле способна дать только женщина. А я хочу, чтобы мои картины жили.

– Часто ли вы сейчас бываете в Азербайджане, что стремитесь увидеть там, чем вдохновляетесь?

– Я остаюсь гражданином Азербайджана и стабильно бываю на родине раз в два года. Прошлым летом я, с помощью друзей с AzTV, снимал в Баку свой клип – мне хочется показывать Азербайджан в видеоряде к своим песням. Приезжая в Баку, я обязательно посещаю родные места: улицу Видади и тот двор, где я родился. Конечно, бываю на Торговой, на Приморском бульваре и ещё во множестве прекрасных мест. Очень люблю ездить в Губинский район – историческое место для горских евреев. В моих планах – съёмка клипа на озере в Гёйчайском районе, у меня уже есть конкретная идея.

– В последние годы вы живёте и работаете в Москве, и недавно даже вошли в российский Профессиональный союз художников. Что для вас означает признание вашего творчества в России?

– Моя судьба связана с тремя государствами: моей родиной – Азербайджаном, родиной моих предков – Израилем и Россией. Ещё в годы юности служил в армии именно в Москве. А сегодня я живу большую часть календарного года именно здесь. Именно в России я создал множество прекрасных работ. В Москве уже более двух лет действует галерея с моими картинами. У меня около 210 работ разной тематики: пейзажи, женские портреты, анималистика, религиозная живопись и так далее. Есть и работы по дереву, чеканные изделия – по образованию, кстати, я не художник, а чеканщик художественных и ювелирных изделий, и этой специальности я выучился именно в Баку.

– Ваша выставка в Москве имела большой успех. Есть ли у вас уже какие-то новые творческие планы в России?

– Конечно. Есть задумки нескольких выставок на другие серии моих картин. Мне принципиально интересно делать концептуальные выставки, которые бы открывали людям совершенно неожиданные взгляды на жизнь. И эти новые знания о мире, пришедшие через мое творчество, могли бы изменить жизнь людей к лучшему. Язык живописи – очень сильный в этом смысле.

Помимо прочего, я ещё и дизайнер интерьеров, люблю воплощать в них оригинальные идеи. Например, моя мечта – организовать самый большой в мире шоколадный фонтан – не ради рекорда, а чтобы удивить самого себя и порадовать людей, которые смогут в кафе любоваться картинами, образуемыми разноцветным шоколадом. Пандемия отложила реализацию моих планов, но я уже полностью разработал такой технический проект.

– Известно, что сейчас готовится к записи и ваш третий музыкальный альбом. Какова будет его концепция?

– Да, у нас уже вышло два совместных альбома с Игорем Тимаковым – известным в Азербайджане певцом и композитором. Он написал множество прекрасных песен о Баку, которые бакинцы знают и поют. Первый альбом песен на мои стихи назывался «Суета сует», это была философская лирика. Второй был более весёлым, с кавказскими танцевальными мелодиями. В третьем альбоме, который сейчас готовится в Москве, мы намереваемся вновь вернуться к лирике – своими песнями я хочу побудить людей к размышлениям о жизни. Три песни из нового альбома уже записаны, а недавно вышел и снятый в Подмосковье клип на композицию «Мой брат». Это документальная и трагическая история для нашей семьи. Но я рад, что смог ее рассказать. Чтобы люди учились ценить и любить родных при жизни.

Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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