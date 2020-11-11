Победа Азербайджана над агрессивным режимом Армении показала силу нашего государства – Фуад Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Благодаря сплоченности и силе народа, доблестной и героической армии Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым мы добились исторической победы над агрессивным режимом Армении, сказал в интервью Trend Life доктор исторических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, президент Ассоциации культуры "Симург" Фуад Мамедов.

"На протяжении около 30 лет 20 процентов нашей территории находились под оккупацией армянских фашистов. Все мы с нетерпением ждали этого счастливого момента, когда нашими славными воинами будут разбиты агрессоры. Всего за 44 дня армия продемонстрировала самый высокий уровень военной подготовки, разбив хорошо укреплённые на протяжении этих десятилетий фортификации врага, освободив множество городов и сел. Операции по освобождению городов Шуша, Физули, Губадлы, Джабраила, Суговушана, Зангилана, Гадрута и других населенных пунктов войдут в историю военного искусства. Все мы стали свидетелями исторических событий, о которых около двух месяцев назад только мечтали. Наконец, около миллиона беженцев вернутся в родные края, на нашей земле больше не будет армянских агрессоров, протяженность всей государственной границы будет взята под контроль наших сил, откроется сухопутный коридор в Нахчыванскую Автономную Республику, в стране наступит мир, мы вновь пойдем по пути развития и процветания", – сказал профессор.

Фуад Мамедов особо подчеркнул роль главы государства Ильхама Алиева в этих исторических событиях. Компетентность и профессионализм в области культуры государственного управления и международных отношений, ораторское и дипломатическое искусство, мужество и высокая этическая культура, снискавшие Президенту Азербайджана всенародную любовь и заслуженно высокий авторитет на международной арене, могут служить парадигмой для глав многих современных государств.

"Все мы являемся свидетелями и, в какой-то мере, соучастниками осуществляемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева созидательной деятельности, направленной на прогрессивное развитие Азербайджана, защиту культуры и исторических завоеваний, национальных интересов. Высокие человеческие качества, глубокий интеллект и универсальные знания, здравый смысл и безупречная логика, патриотизм и гуманизм не могут не вызывать восхищения и чувства гордости за своего Президента, которые трудно передать словами! Шаг за шагом, успешно реализуемые цели, связанные с восстановлением исторической справедливости, возвращением оккупированных территорий, представлением мировой общественности правды о принадлежности исконно азербайджанских земель Карабаха, формированием объективного мнения об истории и культуре Азербайджана во всем мире, являются серьезным вкладом в формирование новейшей истории нашей Родины, как страны достойных людей. Восстановление территориальной целостности Азербайджана основано на нормах и принципах международного права, справедливой и праведной борьбе за возвращение исконных исторических земель, оккупированных на протяжении около 30 лет. Лидерские качества и патриотические заслуги Президента перед Отечеством, подвергшимся оккупации со стороны Армении, ставшим жертвой несправедливого отношения со стороны поддерживающих ее политических сил, безусловно, будут вписаны в летопись истории и славы многомиллионного азербайджанского народа и государства", - подчеркнул Фуад Мамедов.

Профессор особо отметил, что в выступлениях главы государства неоднократно был дан глубокий системный анализ истории и геополитических реалий современности, разоблачающий провокации, фальсификации и инсинуации в отношении Азербайджана со стороны Армении, на конкретных примерах, убедительно, мужественно, последовательно и корректно раскрыта истина о несправедливости и двойных стандартах по отношению к Азербайджану со стороны некоторых политических сил, как в исторической ретроспективе, так и в современных условиях.

"Победа Азербайджана над Арменией показала силу нашего государства, которое еще больше укрепит свое положение на мировой арене, в том числе, как один из наиболее активно развивающихся форпостов высокой духовной и материальной культуры современной цивилизации. Поздравляю Азербайджан и всех соотечественником во всем мире с этой исторической победой. Желаю процветания и новых достижений в человеческом развитии, государственном строительстве и управлении на благо нашей замечательной Родины! Карабах – это Азербайджан!", - добавил Фуад Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)