Освобождение Агдама – большое счастье для моей семьи. Мои братья воевали, племянник стал шехидом – Мансум Ибрагимов

БАКУ /Trend Life/ - Освобождение Агдама, как и всех городов и сел Карабаха, а также прилегающих семи районов – большое счастье для моей семьи, сказал сегодня в интервью Trend Life известный исполнитель мугама, профессор Азербайджанской национальной консерватории, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Мансум Ибрагимов.

Cогласно подписанному между Президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении соглашению от 10 ноября 2020 года, Армения до 20 ноября должна вернуть Азербайджану Агдамский район.

"Около 30 лет мы с большим нетерпением ждали этого дня, который стал возможным благодаря нашей доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, единству народа и стремлению, наконец, освободить наши земли от армянских оккупантов. Эта Победа добыта на поле битвы кровью наших героев! Светлая память шехидам, даровавшим нам эти дни. Для меня нет большего счастья, чем видеть эти дни! Наша семья тоже понесла тяжелую утрату – погиб мой племянник Зульфугар, но это произошло во имя Родины и теперь его душа, как и души других шехидов, не доживших до этого счастливого дня, радуется на небесах. Нас семеро братьев в семье, пятеро из которых воевали еще в первую Карабахскую войну, трое стали ветеранами, а двое –инвалидами. Отец Зульфугара ушел добровольцем и на эту войну, он находился с сыном в соседних окопах... Очень тяжело, очень...", - сказал Мансум Ибрагимов.

Каждый из азербайджанцев был воином на этой войне, стараясь помогать в своей сфере, в том числе и ханенде посредством своего творчества.

"Мой ансамбль называется "Карабах", с которым на протяжении почти 30 лет я выступал во многих странах мира, доносил до мировой общественности не только наше великое музыкальное наследие -мугам, но и правду о происходящих событиях. Сегодня мы переживаем очень сложные чувства - плачем от утраты и радуемся возвращению наших земель, тому, что больше не будем с болью в сердце встречать дни оккупации. Все устали ждать, когда же наступит избавление от армянских фашистов, всем надоело терпеть эти страдания, вандализм и жестокость агрессоров, которые достойны самых суровых наказаний - международного трибунала, жесткого осуждения со стороны мирового сообщества. Слава Всевышнему, что у нас больше не будет "дней оккупации", мы будем праздновать только дни освобождения!", - отметил Мансум Ибрагимов.

По его словам, в первую Карабахскую войну, в начале 90-х, Азербайджан потерял более 20 тысяч людей, но хаос в стране, борьба за власть, разрушенная экономика, слабая армия и никчемная международная политика привели к трагическим событиям в Азербайджане и оккупации 20 процентов территории страны.

"И только после возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева Азербайджан вышел из глубочайшего кризиса и разрухи, стал на путь развития и процветания, создания сильной экономики и армии, повышению международного авторитета. И этот путь славно продолжил его сын Ильхам Алиев, который стал главой государства и выполнил завещание отца – освободил страну от армянских агрессоров. Честь и хвала нашему Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву! Сегодня Азербайджан – сильное государство, которое обладает большим уважением в мире. Наш Президент почитаем во всем мире благодаря своим потрясающим качествам государственного и политического деятеля. За эти 44 дня боевых действий весь мир увидел насколько сильна наша армия, оснащенная самыми современными видами вооружения, отважны воины и един народ. Все эти дни шла самая жесткая борьба за каждую пядь земли, каждое село, холм, город - победа выкована, как кровью наших героев и шехидов, павших на фронте, так и в тылу, где принимал участие каждый гражданин страны, независимо от своей национальности и вероисповедания, социального статуса и мировозрения. Единым кулаком мы сокрушили врагов!", - отметил Мансум Ибрагимов.

После налаживания мирной жизни на освобожденных территориях, создания инфраструктуры для жизнедеятельности, полностью разрушенной армянскими вандалами, Мансум Ибрагимов совершит концертное турне, начав его с родного Агдама.

"В первую очередь я паду ниц и буду целовать родную, освобожденную от захватчиков, землю. А первой композицией будет "Карабах шикестеси", которую все эти годы исполнял с болью в сердце, а теперь буду только с радостью. И это произойдет в Агдаме, Шуше, Кяльбаджаре, Лачине, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Джабраиле, Губадлы, Агдере, Ходжавенде, Зангилане и других местах. Поздравляю всех с Великой Победой! Пусть Аллах хранит Азербайджан!", - добавил Мансум Ибрагимов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)