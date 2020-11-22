Когда будут меня вспоминать, пусть улыбаются. Точно так, как это делал я... - Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны, под названием "Интервью, которого не было…".

Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Кафе, в которое он больше не придёт...

Этот материл посвящён Джавиду Гасанову.

- Ну, здравствуй, Джавид.

- Привет!

- Я о тебе так много узнала, не представляешь...

- Надеюсь, хорошего? (смеётся)

- А разве может быть иначе у такого парня, как ты?

- Поговорим?

- Поговорим.

- Джавид, как ты оказался на фронте?

- Я и в армии служил, разве мог не пойти на фронт? Я же мужик! (смеётся)

- Я знаю, наслышана о тебе (улыбаюсь).

- Даже так?

- Да... Расскажи о себе.

- Вы не смотрите, что я вот сижу перед вами в военной форме, я люблю стильно одеваться. Шарфы и парфюм - мои главные друзья.

- Мы с тобой, кажется, даже одни и те же места в городе предпочитали? Например, "Room”.

- Да, классное место, я вообще завсегдатай интересных мест, а в кофейнях меня и подавно знали.

- Джавид, какие были планы на жизнь? Ты извини, что я так спрашиваю...

- Да все в порядке. Я в Америку собирался, но все что-то не получалось. То из-за семьи, то как-то не вышло сразу поехать, то ещё что-то... Судьба, понимаете? Я к подруге хотел поехать в Германию, она все подбивала приехать. Буду по ней скучать, веселая, и отличный друг.

- Она о тебе помнит, скучает. Даже сохранила твою последнюю смс-ку.

- А что я написал?

- Ты написал "Целую".

- Да, точно! Сумасшедшая моя подруга, она всегда будет в моем сердце. Жаль по Германии погулять не удалось и в Штаты не поехал.

- Учиться хотел?

- Да, я же инженер-бурильщик, хотел по специальности...

- Жаль мы не были знакомы раньше...

- Может и были, виделись в городе.

- Да, но этого определённо мало... Джавид, расскажи мне о ней...

- О ком?

- О той, кому ты позвонил в июне и предложил встретиться...

- Все-то вы знаете... (смеётся)

- Ну, что поделать. Информация сама меня находит.

- Мы общались несколько месяцев. Она такая яркая, красивая, очень заразительно смеялась. Только вот замуж за меня не вышла, сказала, что я младше, представляете! Хотя правильно сделала, сейчас бы ей тяжело пришлось.

Джавид задумался, а мне стало очень грустно. Мне бы не только счастливым хотелось его видеть, но и влюблённым... Но волшебной палочки у меня нет, иначе бы я поменяла слишком много судеб...

- А почему ты ей позвонил? Ведь она вышла замуж, правильно я понимаю?

- Да, вышла. Позвонил узнать, счастлива ли. А может увидеть хотел...

- Что бы ты ей сказал, если бы встреча все-таки состоялась?

- Пожелал бы счастья, она этого достойна.

- Джавид, не жалеешь, что не улетел в Америку? Ведь тогда бы ты не пошёл на фронт...

- Нет, что вы! Бог с ней, с Америкой, Родина дороже. Вы знаете, за всю мою жизнь по-настоящему я жил именно на войне.

- Что бы ты хотел сказать напоследок?

- Не скучайте! И вспоминайте меня сидящим в городском кафе, с ноутбуком и улыбающимся. Девушки таяли от моей улыбки (смеётся).

- Я с ними солидарна, у тебя невероятная улыбка, Джавид. Спасибо, что согласился поговорить.

- Мне было приятно. И ещё, передайте семье, что плакать категорически запрещается. И вообще, как по Джавиду можно плакать? Когда будут меня вспоминать, пусть улыбаются. Точно так, как это делал я.