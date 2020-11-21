Я ведь не умер, просто теперь мой постоянный адрес - Шуша... Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Исмаилу Керимли.

Привет, Исмаил.

Привет.

Ты знаешь, о чём я хочу поговорить?

Да, могу представить...

Как так получилось, что ты отправился на фронт?

А что, могло бы быть иначе? Я должен был, Родине, матери, да самому себе. Я другой для себя жизни и не представлял, всегда хотел быть военным. Считайте - детская мечта.

Сбылась?

Ну, можно сказать, что да. Я мечтал быть военным, сделать карьеру. Я даже на курсы спецназа пошёл, хотелось научиться чему-то новому. Понимаете, это было моё призвание.

Понимаю и могу сказать, что бы все смог, у тебя все получилось. После освобождения Гадрута ты участвовал в первой операции по освобождению города Шуша. Причём вызвался сам, добровольцем.

А никого не заставляли. Я сам вызвался добровольцем. Мне было важно знать, что я нужен Родине и смогу её освободить. Думаете, это юношеский максимализм? (улыбается)

Нет, я думаю, что это героизм. Не страшно было?

Нет, что вы. Было бы страшно, что тогда я тогда делал в самой гуще событий? (смеётся)

А у Исмаила была девушка?

Ха-ха, резкий поворот, однако! (смеётся). Скажем, мне кое-кто очень нравился, мы с ней последние несколько дней много говорили. Знаете, порой многое хочется сказать, а родным и не скажешь. Нужен человек, который поймёт и примет.

Да, знаю. Сложно в жизни найти такого человека...

Весьма, но мне повезло, правда, временно (грустно улыбается).

Я думаю она будет по тебе скучать...

Хотелось бы верить...

Исмаил задумался, а я вспомнила недавний разговор с его братом.

Исмаил, а по чему ты будешь скучать больше всего?

По кино! (Смеётся). В последний раз с бабушкой смотрели отличный фильм. А ещё по Равану и его подаркам. Он мне чашки привозил из командировки, я их собирал. Люблю собирать всякие мелочи. Теперь уже Раван будет покупать подарки своей будущей жене. Ему ведь придётся жениться (смеётся).

Да, теперь уж точно придётся (улыбаюсь).

А знаете, почему я точно скучать не буду?

Очень!

По шоппингу! Раван вечно тащил меня с собой за покупками. Ну, вот не моё это, так бы и ходил в военной форме!

Ты прости, но этого я не разделяю, ибо сам понимаешь шоппинг, это мое любимое занятие (улыбаюсь).

Ну, у женщин всегда так!

Мы посмеялись, представляя Исмаила, изнурённого походом по магазинам. Он был такой высокий, красивый, словно и не было ничего...

Я вас ещё рассмешу, хотите?

Конечно!

У Равана были новые кроссовки, а я их частенько носил, но весьма неаккуратно. Теперь ему придётся покупать новые.

Не беспокойся, он их помыл и сожалеет.

Хотел грязными оставить? (Смеётся)

Исмаил, что-то осталось на сердце не высказанного?

Если честно, то нет. Я своё последнее слово сказал в Шуше. Только вот маме бы позвонил ещё раз, чтобы не плакала. Я ведь не умер, просто теперь мой постоянный адрес - Шуша. Приезжайте. Я вас услышу.

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https://www.trend.az/life/interview/3334681.html

https://www.trend.az/life/interview/3335346.html

https://www.trend.az/life/interview/3337536.html