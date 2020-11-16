Памяти шехидов Карабахской войны. Кофе, который он мне не нальёт...

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде специально для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Второй материал посвящен Тебризу Векилову

Кофе, который он мне не нальёт...

- Здравствуй, Тебриз.

- Здравствуйте.

- Не против немного поговорить, хочу задать тебе несколько вопросов.

- Да, конечно! Кофе хотите?

- Нет, спасибо, я кофе не пью, предпочитаю чай.

- Правда? А мне казалось, что все работающие на территории Порт Баку просто помешаны на кофе (смеётся).

- Кроме меня, наверное (улыбаюсь). Тебриз, как ты понимаешь слово «любовь»?

- Любовь?... Хм, это такое невероятное чувство, которое может сделать человека очень счастливым и наоборот, бесконечно несчастным.

- Тебе кажется знакомо это чувство, я правильно понимаю?

- Есть немного (улыбается и отводит глаза в сторону).

- Не хочешь поделиться?

- Даже не знаю, я как -то обещал себе больше не влюбляться. Пока держусь.

- Почему так? Разве быть влюблённым плохо?

- Не плохо, просто становишься более уязвимым, особенно при расставании, все мечты, связанные с этой любовью просто вынуждены задохнуться в тебе самом. Это тяжело...

- Но ведь не все влюблённые обречены на расставание?

- Я очень ревнивый. Современные девушки таких сторонятся, им подавай свободу (смеётся).

- А тебе, как я понимаю, нравятся именно такие современные девушки?

…Мой вопрос ещё больше рассмешил Тебриза. Я улыбалась и смотрела в его красивые глаза, полные надежд, которым не суждено сбыться...

- Тебриз, ты бы хотел что-то сказать напоследок?

- Да... Знаете, жизнь не прощает слабых... Пусть люди это помнят.

Я смотрела вслед уходящему Тебризу и мысленно просила у него прощения, за то, что проживаю победу, которую он одержал...

Первый материал этого цикла по ссылке https://www.trend.az/life/interview/3334681.html