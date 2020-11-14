Памяти шехидов Карабахской войны. Представляем цикл: "Интервью, которого не было…" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде специально для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…".

Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Первый материал посвящен Эльнуру Аллахвердизаде.

- Привет. Меня зовут Эльнур.

- Привет, Эльнур. Расскажи о себе, чем занимаешься?

- Мне сложно сказать, кто я на самом деле: звукорежиссёр, фотограф-любитель или солдат. Скорее всего, я просто человек, у которого были любимая работа, интересное хобби и Родина. Если честно, Родина есть не у всех. Это я понял там, на фронте. Это же надо так её любить, чтобы защищать (смеётся).

- А как же другая любовь? К девушке?

- Ну, не знаю, не успел как-то. Думал приеду, а девушки к военным по-особенному относятся. Вам нравятся военные?

- Мне очень, но этот разговор не обо мне. Мне хочется знать о тебе больше. Хочу, чтобы об этом все помнили, понимаешь?

- Да, понимаю... У меня была очень интересная работа. Звукорежиссёр - это больше половины успеха фильма.

- Представляю, я сама как-то столкнулась с подобной проблемой. Звук очень важен. Расскажи о своих проектах.

- Я работал в сериалах, таких как «Zeynəb», «Atılmışlar». Работал в проекте 24bitmedia, на ITV, YouTube-канале VideoZavr. Где я только не работал (улыбается).

- Представляю! Эльнур, как насчёт мечты?

- Ну, не знаю, хотел поработать за границей, я хорошо знал чешский язык. А ещё, только не смейтесь, хотел крутую тачку BMW, это моя страсть!

- Ну да, мальчишки любят машины! Страшно было на фронте?

- Даже не знаю, что сказать... Страшно, конечно. Но в какой-то момент все меняется. Это другая реальность, отличная от той, к которой мы привыкли. Там другие отношения, другая дружба. Знаете, там все как один. Без этого не победить, я хотел сказать об этом, если вернусь. Пусть ребята знают, что только сплотившись мы можем быть народом. Только так.. А ещё, там земля другая, более одинокая что ли, так и хочется согреть своим теплом.

- Да... Земля там другая, заждавшаяся своих хозяев... Мне так нравятся твои фотографии, расскажи о них.

- Это хобби, мне нравилось находить что-то необычное и запечатлевать увиденное.

- Невероятно фото с лампочкой, но вот свет в ней какой-то странный. Почему, Эльнур?

- Потому что свет рано или поздно меркнет и об этом не стоит забывать.

- Что бы ты хотел сказать тем, кто тебя знал?

- Я не любитель много говорить, но скажу любимую фразу Руми: не слишком беспокойся, сердце мое, переживания, как и сама жизнь, не вечны.