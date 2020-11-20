Передайте маме, что я её очень сильно люблю… Памяти шехидов Карабахской войны

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нармина Мамедзаде для Trend Life представляет цикл материалов, посвященных памяти шехидов второй Карабахской войны под названием "Интервью, которого не было…". Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

Этот материал посвящен Намигу Гулиеву...

- Здравствуй, Намиг.

- Здравствуйте.

- Вчера говорила с твоими коллегами по работе... Но мне бы хотелось поговорить с тобой лично.

- Да, конечно. Как они там?

- Скучают. Говорят, вспоминают, скучают... Я говорила с Реной, потом с Дильбяр.

- Да, я звонил Дильбяр, извинился, что не буду выходить на работу какое-то время. Я же не знал, что больше не вернусь (смеётся).

- Да, она рассказала о твоём чувстве юмора. Ты и сейчас шутишь.

- А что делать? Жизнь она такая, если не смотреть на неё с улыбкой, то, как иначе?

- Я тоже так думаю... Ребята сказали, что ты любил смотреть фильмы. Знаешь, я недавно говорила с Исмаилом, он был на спецоперации в Шуше. Так вот, он тоже любил смотреть фильмы, особенно старые. Я даже подумала, что вы могли бы сейчас подружиться.

- Ну, так все ещё впереди, я уверен, мы с ним тут встретимся. Только вот насчёт фильмов не уверен (смеётся).

- С тобой очень приятно общаться. Ты, наверное, об этом знаешь.

- Догадываюсь (улыбается).

- Намиг, я случайно узнала, что ты любишь животных и частенько подкармливаешь кошек на улице.

- Есть такое! А кто сказал?

- От Рены услышала. Я тоже такая, где увижу, так сразу спешу покормить хвостиков. А ещё я слышала, что ты с кем-то успел познакомиться, пока кормил кошку...

- Было, было (смущенно улыбается). Хотелось бы вернуться в то время. Хотя, что бы это изменило? Наверное, ничего. В жизни все происходит так, как должно быть. Я ни о чем не жалею.

- Ну, не буду больше тебя смущать. Хочу только спросить напоследок, чего или кого тебе будет не хватать больше всего?

- Мамы... И, если можно, вы ей передайте, что я её очень сильно люблю.

- Обещаю...

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https://www.trend.az/life/interview/3334681.html

https://www.trend.az/life/interview/3335346.html