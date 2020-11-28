Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО)

Интервью 28 ноября 2020 18:29 (UTC+04:00)
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы всегда с особым волнением смотрели культовый фильм грузинского режиссера Резо Чхеидзе «Отец солдата», когда во время Великой Отечественной войны старый грузинский крестьянин Георгий Махарашвили решает найти своего сына на фронте и во время этих поисков попадает в действующую армию, с боями добирается до Берлина. Он находит сына, но тот, раненый, умирает у него на руках…

Но эта история о Газанфаре Годжаеве – отце солдата, вернее двух солдат, произошедшая в период второй Карабахской войны, Отечественной войны в Азербайджане, завершилась счастливым исходом. Отец и оба его сына живы!

В рамках нового проекта «Рассказывают герои Карабахской войны!» представляем читателям Trend Life рассказ о трех героях из одной семьи Годжаевых. Два брата - Айхан и Музаффар с первых дней второй Карабахской войны отличились героизмом в боях за освобождение Физули, Джабраила, Губадлы, Зангилана, Ходжавенда. Они дошли до села Шуша города Шуша, где их и застало окончание войны. С братьями всегда был рядом их отец Газанфар – водитель-механик Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, ветеран первой Карабахской войны, офицер запаса – капитан, инвалид второй группы. Воспитавший достойных сыновей Газанфар Годжаев воевал с ними плечом к плечу, делясь своим боевым опытом со всеми солдатами и офицерами на передовой.

Газанфар Годжаев поделился с Trend Life воспоминаниями о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана за восстановление своей территориальной целостности и славной победе.

«27 сентября. Началась вторая Карабахская война. Мой старший сын, 23-летний Музаффар уже служил в армии, а младший, 21-летний Айхан учился в Шекинском автомобильном колледже – они добровольцами попросились на фронт, причем выразили желание служить в одной части. Я так же обратился к руководству Бакинского филиала МГУ, сказав о желании добровольно отправиться на фронт, и меня всем коллективом с почестями проводили на передовую. Мы отправились в Агдамский район, а оттуда на Физулинское направление. Хотелось бы отметить, что командованием военной части было принято решение не посылать обоих братьев в зону боевых действий, один мог быть в "горячей точке", другой - оставался в резерве. Но они решительно заявили, что будут воевать вместе – или вместе станут шехидами, или вместе вернутся домой. Командование тогда выразило мне признательность за воспитание таких отважных и патриотичных сыновей. Я очень гордился! Конечно, я как отец очень переживал за них, они могли стать шехидами, но это судьба, все в руках Всевышнего. Даже шехидом стать не каждому суждено – это самая высшая честь для солдата Родины! И здесь хотелось бы отметить героизм всего азербайджанского народа – как наших славных воинов на передовой, так и мирных граждан в тылу, которые делали всё для приближения победы. Наше единство и сплочённость, бесстрашие и отвага доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и привели нас к славной победе. Всего за 44 дня были сокрушены все мощные фортификационные оборонительные сооружения армян, которые возводились на протяжении около 30 лет», - начал рассказ Газанфар Годжаев.

Он был на передовой вместе с сыновьями, которые принимали участие в военных операциях, делился с солдатами и офицерами боевым опытом как участник первой Карабахской войны. Газанфар Годжаев ремонтировал военную технику даже в самый разгар военных действий, принимал участие в перевозке бронетехники, постоянно был на передовой с сыновьями. Отметим, что он окончил высшее военное учебное заведение СССР - Ленинградское военно-инженерное училище в звании лейтенанта. С 1990 по 1995 годы служил в рядах Вооруженных сил Азербайджана. В годы первой Карабахской войны был добровольцем и демобилизовался в связи с серьёзным ранением.

«Высокий патриотический дух солдат и офицеров, оснащение самой современной военной техникой и полное обеспечение всех родов войск стали главными факторами быстрого разгрома армянских ВС. У нас очень грамотные офицеры, получившие необходимую военную подготовку. В 90-х годах я воевал в Физулинском, Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, был в разведке, командовал ротой, стал капитаном. Тогда мне было столько же лет, сколько сегодня старшему сыну. В те годы мы были фактически предоставлены самим себе, не хватало элементарного вооружения, чтобы биться. Но сейчас у нас мощная армия и современная техника, как на земле, так и в воздухе. Идя в бой, солдаты и офицеры всегда знали, что их надежно прикрывают, что не произойдёт прорыва или неожиданного контрнаступления, все планировалось до мельчайших подробностей и полностью контролировалось нашими вооруженными силами. Я очень горжусь нашей армией! Перед каждым боем старался делиться со своими сыновьями и другими молодыми солдатами и офицерами своим боевым опытом. Все солдаты были моими детьми! К тому же там очень сложный для ведения боев рельеф – горы, леса, реки, обрывы, камнепады… Я рад, что мой прежний боевой опыт помог сохранению жизней и достижению успеха. В одном из боев на направлении Гадрут – Ходжавенд батальону во главе с полковником-лейтенантом Ниджатом Гаджиевым была поставлена задача взять одну из важных высот. Был очень сильный туман и во время операции они попали в окружение, пришлось более четырех часов отражать шквальный огонь в наспех вырытых окопах. Было принято решение разбить роту на две части, чтобы выйти из окружения. И наши ребята сделали не только это, но и грамотным маневром взяли эту высоту. Кстати, мой день рождения и день рождения сына Музаффара – 30 октября, а Айхана – 17 ноября, и мы отметили их на передовой, в окопах, куда я приходил с тортом. Было очень трогательно, все сослуживцы поздравляли», - рассказывает Газанфар Годжаев.

Газанфар Годжаев родился в 1967 году в селе Саралы Хашдаб Зангиланского района. Ступив на родную землю спустя 27 лет, он плакал от счастья.

«В этот момент перед глазами пронеслись мое детство, юношество и молодость, когда в советские годы был секретарем комсомольской организации школы. В этом прекрасном крае, который я сейчас увидел разрушенным, не осталось ни одной целой улицы и дома. Я побывал там, где находилась редакция газеты моего дяди Мурсала Годжаева, который был одним из уважаемых людей в районе. Я также побывал на месте его ныне полностью разрушенного дома. Посетил место, где был дом другого моего дяди - Самеда Годжаева. Его сын стал шехидом в первую Карабахскую войну и был похоронен здесь, его могила тоже сровнена с землей. Ныне мои сыновья вернулись с фронта и находятся в военной части Гусара. Слава Аллаху, живы и здоровы. Мне как отцу очень больно видеть семьи, чьи сыновья не вернулись с войны. Светлая память шехидам и героям. Моя дочь Мелек, которая учится в шестом классе Анкарского лицея в Баку, и супруга очень переживали за нас, и была бы у них возможность, они тоже отправились бы на войну. Я перегнал военную технику в Баку, а через два дня вновь вернусь в Физулинский регион. Интересно, что когда переоделся здесь в гражданскую одежду, почувствовал себя в ней очень неудобно, уже привык к военной форме (смеется). Мне не было тяжело на фронте, тяжко мне было, когда умирали молодые, которым еще жить и жить… Но они, как и наши воины в 90-х, отдали свои жизни не зря... Наши земли освобождены!» - добавил наш Герой.

(Автор: Вугар Иманов)

Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Image
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отец солдата Газанфар Годжаев – он воевал вместе с сыновьями. Рассказывают герои Карабахской войны! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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