Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский

Интервью 21 декабря 2020 18:33 (UTC+04:00)
Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский

БАКУ /Trend Life/ - 20 декабря отметил своё столетие Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, который вносит незаменимый вклад в развитие культурных связей Азербайджана и России. С самого дня основания в репертуаре театра шедевры русской классики, его гастроли в России и мире неизменно пользуются оглушительным успехом, а на его сцене для бакинцев выступали самые именитые гости. Главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, которой руководит депутат Госдумы Дмитрий Савельев, о том, чем отмечен для театра юбилейный год, о планах на новый сезон, а также поделился впечатлениями о сотрудничестве с российскими коллегами.

– Александр Яковлевич, каким был этот непростой год пандемии для вашего театра? Насколько известно, с марта вы радуете зрителей онлайн-показами в Facebook и на официальном сайте театра. Причём, демонстрировались не только спектакли, но и репетиции, видеоотчеты о работе театра, интервью с актерами.

– Да, мы были первыми в Азербайджане, кто отыграл для публики онлайн все свои записанные спектакли: классику, современные пьесы и детские спектакли. Провели мы и несколько репетиций с помощью Zoom. Но на определённом этапе это теряет смысл, ведь театр – это живое искусство во всех отношениях – ему нужны и живые репетиции, и живая публика: её дыхание, аплодисменты, завороженное молчание в важные моменты. Так что я молю Бога, чтобы пандемия поскорее закончилась, и мы вернулись к живой работе на живой сцене.

– А какие сейчас перспективы на новый театральный сезон, какие премьеры будут ждать зрителей, когда театр снова откроет свои двери?

– Один новый спектакль у нас полностью готов, это «Сталин» по пьесе Эльчина. Кстати, над этим спектаклем работали специалисты, приглашенные из России: режиссёр-постановщик Кирилл Заборихин, художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин. А сам я активно трудился над спектаклем по роману моего покойного друга, гениального писателя Максуда Ибрагимбекова «Приходила женщина в чёрном». Спектакль рассказывает о том, как человека на пике славы настигает совершённый когда-то грех, разрушая его жизнь. Но даже при трагическом финале эта пьеса полна улыбки, там много персонажей, которые не дадут зрителю скучать, и развязка станет очень неожиданной. Так что, как только театр снова откроется, один новый спектакль мы сыграем сразу же, а другие – через месяц-два. Кроме того, репертуар у нас и так достаточно большой. Самое главное, чтобы была побеждена зараза, напавшая на человечество – коронавирус.

– А в каком формате осуществляется сотрудничество с российскими коллегами в эти сложные времена пандемии? Какие новые совместные проекты, гастрольные туры ждут возможности воплощения?

– В последние годы у нас было абсолютно гениально отлажено сотрудничество с Россией. При помощи Россотрудничества и Министерства культуры была реализована масштабная программа – мы бывали в России со своими спектаклями и принимали гостей на своей сцене. На этот год у нас были запланированы гастроли в Москве, Питере и Ярославле, которые пока отложены, но мы не теряем связи с российскими коллегами. Все мы понимаем, что рано или поздно ситуация нормализуется, а нам очень важно друг друга не потерять.

– Недавно ваш театр принял участие в VI Международном фестивале русских театров зарубежья со спектаклем «Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун». Почему для участия был выбран именно этот спектакль?

– Автор этой комедии Мирза Фатали Ахундзаде – это азербайджанский классик. И спектакль, несомненно, удался: с одной стороны он музыкальный и красочный, а с другой – в нём заложена глубокая мысль о том, что семья и мать – определяющие ценности в этой жизни. А ещё спектакль дорог нам потому, что речь в нём идёт о Карабахе. И в этом смысле он провидческий, в нём есть фраза: «Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим». И вот недавно, наконец, это осуществилось – мы вернули себе наши исконные земли. Побывав на Параде Победы, это было нечто грандиозное, до сих пор пребываю в состоянии шока. Я и раньше понимал, что наш Президент Ильхам Алиев – незаурядная личность и наделён гениальными способностями, доставшимися ему от великого отца Гейдара Алиева, но чтобы за эти сроки создать такую армию, приобрести такое вооружение – это просто потрясает. Я не могу передать, насколько это было торжественно и важно, как это воодушевляет всех нас. Из народа-жертвы мы превратились в народ-победитель, психологически это самое главное.

– У спектакля «Мусье Жордан» славная гастрольная история. А в России эта постановка уже была ранее представлена?

– Да, мы проехали с этим спектаклем полмира, в том числе показывали его и в Москве, и в Питере. Есть такое понятие: «народная комедия» – определённые ситуации воспринимаются одинаково в любой стране, какие бы костюмы и музыка ни были в постановке. Душа народа едина, существуют непреходящие, общечеловеческие ценности: любовь, семья, папа, мама, брат, друг и так далее.

– Российские театральные критики отметили не только высокий профессионализм, но и «положительный эмоциональный драйв», который неизменно привносит ваш театр в фестиваль. Как вам кажется, этот «драйв» – качество коллектива театра, азербайджанской театральной традиции или солнечного темперамента Азербайджана?

– Вы правы – в Азербайджане особый способ выражения чувств, связанный с широтой души, солнцем, даже большим количеством фруктов, поглощаемых по ходу жизни. И наша театральная традиция тоже горячая, подвижная – публике во всём мире это приходится по душе.

– В декабре Азербайджанский государственный академический русский драматический театр отметил своё столетие. Поздравляем вас! Известно ли уже что-то о том, когда и в каком формате смогут состояться праздничные мероприятия?

– Так как до 18 января в Азербайджане действует строгий карантинный режим, сейчас мы ждём решения на правительственном уровне о переносе нашего праздника. Конечно, у меня уже была готова программа его проведения: я хотел бы видеть и площадную историю перед театром, и презентацию книги о нашем юбилее. Но главное в юбилей – это гости. За многие годы нашего сотрудничества с российскими театрами мы приняли множество интересных коллективов, и именно выступления наших друзей должны стать основным наполнением праздничной программы. Юбилей должен быть вечером сюрпризов, и «замылить» его я не хочу.

– А что стало бы лучшим подарком к юбилею театра?

– Театр – не жадная организация, и все знают, что приятно артистам. Конечно, хорошие подарки – это и почётные звания, и премии, но главный подарок для театра – это внимание и любовь публики.

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