Мы станем свидетелями исторического события - народный артист Рамиз Гулиев о фестивале "Хары бюльбюль" и Днях поэзии Вагифа

БАКУ /Trend Life/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей нашей страны – очень важное, значимое событие, которое, безусловно, отозвалось радостью, счастьем в сердце каждого азербайджанца.

Об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

Он отметил, что Шуша – это колыбель азербайджанской культуры. Недаром город Шуша называют "Консерваторией Кавказа", ведь эта земля подарила гениальных деятелей искусства, которые своим творчеством прославили родной Азербайджан.

"Шуша – это колыбель азербайджанской культуры, и то, что здесь, в сердце Карабаха, будет восстановлено проведение фестиваля "Хары бюльбюль" и Дней поэзии Вагифа для меня, как и для всех азербайджанцев, стало радостным известием. Как музыкант скажу, что среди деятелей культуры и искусства возобновление проведения этих мероприятий было заветной мечтой, и вот она стала реальностью.

Я принимал участие в фестивале "Хары бюльбюль" на Джыдыр дюзю, представлял там музыкальные произведения. Этот масштабный фестиваль привлекал внимание музыкантов из многих стран мира. И сегодня на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана возродится превосходная традиция проведения фестиваля. Эта традиция продолжится, мероприятия будут организованы на самом высоком уровне и приобретут масштабный характер. Все мы станем свидетелями этого исторического события. Мы вновь продемонстрируем миру всю красоту и богатство азербайджанской культуры, прекрасного края страны - Карабаха. Мы вновь продемонстрируем всему миру, что азербайджанский народ - миролюбивый народ. И возрождение жизни, культуры, искусства в Карабахе – прекрасный тому пример", - сказал народный артист Азербайджана.

Рамиз Гулиев подчеркнул, что сохранение и пропаганда богатого культурного наследия азербайджанского народа, развитие литературы и музыкального наследия постоянно находятся в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. "Фонд Гейдара Алиева проводит очень значимую работу по сохранению, развитию и пропаганде во всем мире национально-духовных ценностей, культуры и искусства Азербайджана. Международные мероприятия, проводимые как в Азербайджане, так и за пределами нашей страны вносят большой вклад в развитие межкультурного диалога. Культура и искусство Азербайджана вызывают восторг и восхищение у каждого, кто знакомится с жемчужинами азербайджанского искусства - мугамом, искусством ковроткачества, поэзией, искусством миниатюры и т.д. Знаю и верю, что будущее нашей страны, нашей культуры и искусства будет еще более ярким, светлым, и всегда будет процветать", - отметил он.

Народный артист также выразил уверенность, что на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана на высоком уровне будут проводиться значимые мероприятия.

"Я родился в Агдаме, свои первые шаги как музыканта сделал именно там. В памяти храню тепло сердечных встреч с музыкантами, литераторами, художниками, учеными, которые приезжали в Агдам. В Агдаме есть место под названием "Имарат" и там проводились различные мероприятия - музыкальные фестивали, спортивные соревнования, выставки скакунов. Уверен, что эти традиции будут восстановлены", - сказал Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева)