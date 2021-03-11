За кулисами Бакинской русдрамы: какие тайны хранят театральные костюмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Создание театрального спектакля – результат совместного труда десятков людей. На сцене, под лучами софитов, зритель видит лишь актёров, но создают спектакль не только они. Безусловно, главный в работе над спектаклем режиссер-постановщик – он расставляет акценты, выстраивает мизансцену, создает художественное пространство… Однако у режиссера множество соратников, среди них и художник по костюмам. В его задачу входит создание костюмов, которые помогают раскрыть характер героев постановки. Он словно скульптор, который вместе с режиссером лепит образ персонажа.

Trend Life решил пройти за кулисы Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, чтобы заглянуть в костюмерный цех. Здесь хранятся костюмы всех репертуарных спектаклей, у каждого из них своя история создания, своя судьба, о которой подлинно знает художник по костюмам театра Ольга Аббасова.

Ольга Аббасова – заслуженный работник культуры, в театре служит уже около 35 лет. Она пришла в театр в 1986 году, к работе приступила в качестве оформителя (расписывала стенды с репертуаром). Со временем стала заведующей бутафорским цехом, потом перешла в художественный цех. Затем ей предложили должность заведующей постановочной частью, и 10 лет работая на этой должности, она параллельно делала эскизы костюмов к спектаклям.

Первым спектаклем Аббасовой стала "Сказка о царе Салтане", сезон 1986-1987, в постановке Джаннет Салимовой. Сегодня на счету Ольги Аббасовой более 130 спектаклей, она работала с такими видными режиссерами, как Александр Шаровский, Ирана Тагизаде, Борис Лукинский, Ильгар Сафат, Эмин Мирабдуллаев…

– Ольга Александровна, с чего начинается работа в спектакле? Также как и у актеров с читки пьесы?

– Конечно, сначала читаю пьесу, знакомлюсь с материалом, потом у нас этап обсуждения с режиссером — определяем направление работы. Бывает, режиссер сам говорит, в каких цветовых тонах видит костюмы. Например, когда выпускали "Наполеона" с Борисом Лукинским, он четко назвал мне три цвета. Синий, белый, красный – как флаг Франции, и героини – три женщины, должны были быть в костюмах этих цветов.

– Расхождения во взглядах с режиссером бывают, ведь вы два творческих человека?

– Бывают… Но вначале я делаю черновой рисунок карандашом, показываю режиссеру, он высказывает свои пожелания. У режиссера мысленно уже простроены мизансцены, поэтому он и вносит свои корректировки. После делаю эскизы в "цвете", вновь показываю ему, а затем несу на утверждение к директору, только после начинаем шить костюмы.

ФОТО: Костюм народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской , спектакль "Миллионерша". Художник по костюмам – заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

– Скажите, сколько времени от самой идеи до конечного результата уходит на создание костюмов для спектакля?

– Бывает так, что сроки очень короткие и время поджимает – например, выпустили "Сказку о царе Салтане" с Ираной Тагизаде за 20 дней. Это вместе с эскизами, покупкой тканей, закройкой, расшивкой костюмов. Так вот, мы успели и сделали все в срок, как говорится: если зритель купил билеты, значит спектакль нужно выпускать.

– Откуда черпаете вдохновение, где берете идеи для каждого нового спектакля?

– У меня очень большая библиотека именно по театральным костюмам. Костюм на подиуме и театральный – это две совершено разные вещи. Театральный костюм зависит от задумки режиссера в первую очередь, он решает, в какой эпохе ставить постановку. Например, "Короля Лира" (2005 год) в главной роли с Нодаром Шашигоглу мы выпускали в современных костюмах, для этого спектакля они были полусовременные. Я увидела коллекцию Жан-Поля Готье, и вдохновившись ей, создала костюмы для нашей постановки.

Читаю также соответствующую литературу, в интернете просматриваю коллекции кутюрье, и если я ловлю нужный штрих, то стараюсь именно эту деталь использовать в театральных костюмах. Так было у нас и с постановкой "Последняя страсть королевы" о королеве Елизавете. Там мужские костюмы я создала в стиле фэнтези, стилизовав их под старину. В женских же – брала за основу исторические костюмы самой Елизаветы.

ФОТО: Костюм народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской, спектакль "Последняя страсть королевы"

Повторюсь, многое зависит от мизансцен – у режиссера была задумка, что первый танец Елизаветы должен быть похож на облако. Я предложила взять очень широкий балахон из органзы. Когда актриса кружилась, создавалось впечатление легкого облака.

Все костюмы вы создаем сами – у нас очень хорошие цеха. Женский пошивочный цех возглавляет Ольга Фролова, а мужской – Эльмира Мусаева. Все работники трудятся на полную отдачу, и если того требует работа, остаемся сверхурочно. Театр – это наша жизнь, поэтому здесь и живем.

– Спектакль выпустили, он идет сезон или два, а потом его снимаю с репертуара... Что случается с костюмами?

– Костюмы отдаем на склад. Такие вещи, как рубашки, туфли мы в большинстве случаев не сдаем, потому что они все равно используются актерами в других постановках. Например, если в одном спектакле у актера черные классические туфли, то в следующей постановке он тоже может их надеть. Когда вещь из исторического спектакля, то она остается на складе. Например, из "Короля Лира", "Жанны д’Арк", постановки "Волки и Овцы", все эти костюмы – наш запас, если нам что-то из них подходит для новой постановки, мы берем.

ФОТО: Костюм заслуженного артиста Азербайджана Фирдовси Атакишиева, спектакль "Казанова: Уроки любви". Художник-постановщик – Мустафа Мустафаев.

– А актер может забрать себе костюм на память?

– Нет, этого нельзя делать. У нас государственный театра, и театральный костюм – это государственная собственность.

– Мы с Вами говорили о том, что режиссер вносит какие-то корректировки, а актеры участвуют?

– Естественно, актер хочет знать, каким будет костюм, в каком цвете... В принципе, не совсем правильно, когда актер может сказать, что этот цвет мне не подходит, но порой мы идем им навстречу, потому что им работать в этом. В первую очередь я спрашиваю, удобно ли им, не сковывает ли что-то движения, чтобы нигде и ничего не трещало, не рвалось на сцене.

– А если актер к новому сезону поправился или, наоборот, похудел..?

– Все учитывается… В начале сезона вывешивается объявление, что все должны зайти в пошивочный цех на обмерку. У заведующих цехами есть специальные книги, где указаны все обмеры актеров и актрис. Если актер похудел, либо поправился, то костюм или ушивают, или расшивают.

ФОТО: Костюм из спектакля "Синьор Тодеро-хулиган". Художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

– У Вас в кабинете я вижу авторских кукол, расскажите о них.

– Куклы – это хобби. Их даже использовали в спектакле "Семейный портрет в интерьере". По замыслу режиссера героиня – бывшая актриса. Александр Яковлевич Шаровский решил, что куклы создадут определённую ауру.

– А где учились этому мастерству?

– Я самоучка, когда вижу что-то, что мне нравится, начинаю интересоваться, докапываться, "залезаю" в интернет, книги покупаю и стараюсь что-то сама создать. Однако как только пойму, что у меня получилось, интерес немного остывает.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)