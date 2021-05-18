Олжас Сулейменов отмечает юбилей: Баку – один из самых красивых и теплых городов мира

Интервью 18 мая 2021 08:55 (UTC+04:00)
Олжас Сулейменов отмечает юбилей: Баку – один из самых красивых и теплых городов мира

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 85 лет известному казахскому поэту, писателю, литературоведу, общественно-политическому деятелю, народному писателю Казахстана Олжасу Сулейменову, сообщает Trend Life.

Олжаса Сулейменова называют поэтом-мыслителем планетарного масштаба. Он является великим сыном не только казахского, но и всех тюркских народов. Кавалер многих государственных наград, среди которых ордена "Шохрат" и "Достлуг" за заслуги в укреплении культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном, Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики за существенный вклад в освещение достижений Азербайджана в своей литературно-общественной деятельности. Его творчество актуально во все времена, книги переведены на многие языки мира, а в Азербайджане к творчеству казахского писателя проявляют особый интерес представители всех поколений. Книги Олжаса Сулейменова печатаются в Азербайджане большими тиражами и традиционно пользуются большим спросом. Олжас Сулейменов является одним из выдающихся представителей казахского народа, который всегда был рядом с Азербайджаном и его народом, поддерживал нашу страну на пути независимости и освобождения от армянских оккупантов.

– Олжас Омарович, вы являетесь большим другом азербайджанского народа, здесь Вас очень любят и с большим уважением относятся к Вашему творчеству. Возможно, не первый раз отвечаете на этот вопрос, но многие читатели нашего издания хотели бы знать, что для Вас значит Азербайджан и Баку?

– Я впервые посетил Азербайджан летом 1975 года как участник Дней советской литературы. Проехал с выступлениями по всей республике, побывал в Гяндже, Карабахе, Шуше… Встречался с трудовыми коллективами, где работали представители многих национальностей.

Перед окончанием Дней группу писателей в Баку принял руководитель республики, был праздничный стол. Гейдар Алиевич многих из гостей упомянул во вступительном слове. Мне, давая слово, сказал: "Олжас, твое перо нужно не только Казахстану, а всем тюркам!". Эти слова всегда помню, и они во многом определяют мое сердечное отношение к Азербайджану и другим тюркским народам. А в Баку я с тех пор влюблен. Сегодня это один из самых красивых и теплых городов мира.

– Достаточно животрепещущая тема для Азербайджана – долгожданное освобождение оккупированных территорий Карабаха. По истечении около 30 лет азербайджанский народ ценой около 3 тысяч жизней своих шехидов, наконец-то, вернул свои земли. Вы один из немногих выдающихся представителей тюркского мира, кто был рядом с Азербайджаном в самые трудные его дни. Какова была Ваша первая реакция на события в Карабахе? Как Вы считаете, был ли другой выбор у Азербайджана?

– Я считаю, что за 30 лет все мирные способы освобождения оккупированных территорий были Азербайджаном использованы сполна. Бумажные требования ООН, международных организаций и Минской группы освободить захваченные земли показали свою недейственность и этим, по существу, оставили Азербайджану только один способ решения проблемы, который азербайджанская армия очень профессионально осуществила.

– В этом году исполняется 30 лет, как распался Советский Союз. Азербайджан и Казахстан приобрели статус самостоятельных государств, установили дипломатические отношения друг с другом. Перед Вашими глазами практически прошел весь этот период отношений между нашими странами. Как бы Вы их оценили? Может быть, руководству наших стран нужно приложить больше усилий для того, чтобы дружба азербайджанского и казахского народов становилась еще крепче?

– На мой взгляд, мы должны еще больше поработать, чтобы дружба наших народов, сложившаяся в годы советской власти, стала более выразительной и по-родственному теплой. Руководство Азербайджана все эти годы было занято решением сложнейшего комплекса политических, экономических, социальных проблем, продиктованных захватом 20% территории республики. И понятно, что на другие вопросы внимание могло быть не столь плотно обращено. Но сейчас появляется время и возможности для усиления и культурных связей. Мы, писатели, уже более тридцати лет не обменивались Днями литературы. Наши кино, театры, художники должны теснее общаться.

Я сейчас руковожу Международным центром "Сближения культур", который работает в Алма-Ате под эгидой ЮНЕСКО. Выпускаем журнал "Бильгамеш". Вышло пока два пробных номера. В нем будем рассказывать, когда и почему расставались культуры, настраивая свои народы друг против друга. Такая правда поможет сближению обществ. "Бильгамеш" – это имя главного героя шумерского эпоса, написанного шесть тысячелетий тому назад. "Бильгамеш" переводится как "Знающий". Только знающие правду истории народы сближаются.

Сближение культур – сближение народов. В каждом государстве это направление политики, считаю, должно быть главным. Политики и внешней, и внутренней. И в многонациональных, и в мононациональных странах, которых в Евразии единицы. В Армении, например, где 97% армян, политика сближения культур тоже крайне важна. Осознание взаимозависимости со всеми соседями – жизненное условие, обеспечивающее мир и развитие.

– Сегодня Вам исполнилось 85 лет. С чем Вас сердечно поздравляем! Не планируете посетить Баку, отметить юбилей в кругу азербайджанских друзей?

– Спасибо! Справимся сообща с пандемией, и будем встречаться, как прежде. Ведь Каспийское море не разделяет наши страны, а соединяет!

(Автор: Вугар Иманов)

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