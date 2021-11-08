Эмоции зашкаливали! Джамал Алиев рассказал о выступлении с азербайджанскими мастерами на сцене Московской консерватории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выступления с азербайджанскими мастерами в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в честь 100-летия Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли стали одним из знаменательных событий моей жизни, сообщил Trend Life по телефону из Лондона лауреат международных конкурсов, виолончелист-виртуоз Джамал Алиев.

"Концерт был организован Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России на самом высоком уровне. Выступать с известными мастерами азербайджанского национального искусства было гордостью для меня. Эмоции зашкаливали! Все это было невероятной радостью. Я очень люблю Фархада Бадалбейли, являюсь большим фанатом Алима Гасымова, с детства родители включали его записи, которые слушал с огромным удовольствием. До этого я выступал на различных российских сценах, но впервые удалось сыграть в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. С детства я всегда смотрел конкурсы Чайковского, которые проходили в Большом зале, моей мечтой было выступить здесь. Счастлив, что эта мечта осуществилась!", - сказал Джамал Алиев.

В программу концерта вошли произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева, который, по словам музыканта, был потрясающим.

"При очень плотном графике выступлений я даже перенес свое выступление в Гонконге только ради того, чтобы выступить на этом вечере. Хотя я не учился в Бакинской музыкальной академии, но мои родители оканчивали это учебное заведение. Дядя, дедушка, прабабушка и даже прадед были связаны с ней. Поэтому дома слышал только самые восторженные слова о Бакинской музыкальной академии, о традициях, уровне образования, преподавательском составе, талантливых музыкантах и великих выпускниках, которые прославили азербайджанскую культуру во всем мире. И мое выступление на юбилейном вечере имело большое значение и стало своеобразной благодарностью Бакинской музыкальной академии. Азербайджан - моя родина, и где бы я ни жил, город Баку навсегда останется для меня самым родным местом на земле. Хотелось бы отметить, что впервые также увидел молодые азербайджанские таланты и был поражен уровню их профессионального мастерства и высоких человеческих качеств. Я как будто попал в свою семью, мы все подружились и обещали чаще видеться, приезжать друг к другу в гости", - добавил Джамал Алиев.

Напомним, что в концерте приняли участие известные выпускники БМА. На сцену вышли ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Ялчин Адигезалов, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Мурад Гусейнов, Егяна Ахундова, заслуженные артисты Фуад Ибрагимов, Ильхам Назаров, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Азер Заде, Фяргана Гасымова, лауреат международных конкурсов Селджан Насибли, внук великого Бюльбюля Муртуза Бюльбюль и другие.

Джамал Алиев родился 2 сентября 1993 года в семье музыкантов, отец Давуд – пианист, мать Севиндж ханум – виолончелист. В трехмесячном возрасте его семья переехала в Турцию, отца пригласили работать в Билькентский университет. Его первым учителем еще в 5 лет стал дедушка, известный виолончелист Гара Алиев, который также с 1993 года был преподавателем Билькентского университета. А прадедушка Джамала – Хамза Алиев был одним из основоположников школы игры на таре, учил Фикрета Амирова, Гамбара Гусейнли, Сулеймана Алескерова и других. Брат дедушки Джамала - знаменитый скрипач, народный артист Азербайджана, профессор Азад Алиев. Когда Джамалу было 12 лет, великий Мстислав Ростропович, прослушав его в Париже, сказал: " До тебя я был уверен, что лучше меня нет и, скорее всего, уже не будет виолончелиста, но сейчас я призадумался...".

В 14 лет без экзаменов поступил в Лондонскую школу имени Иехуди Менухина для особо одаренных - единственную в мире закрытую школу для музыкантов, которая впервые за последние 14 лет сама оплатила обучение музыканта. С тех пор живет в Великобритании. Также окончил консерваторию и аспирантуру одного из престижных вузов мира - Королевский колледж музыки в Лондоне. Ныне обучается в Кельнской музыкальной академии (Германия). Впервые в истории Азербайджана он сыграл соло на радио BBC в сопровождении оркестра. Выступал с лучшими оркестрами мира и соло-концертами в Турции, Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Китае и других странах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)