Огромная честь и гордость! Агарагим Гулиев рассказал о первом выступлении на сцене Московской консерватории в честь 100-летия БМА (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для меня было огромной честью выступить на вечере в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, посвященном 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, поделился с Trend Life лауреат международных конкурсов, студент Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, президентский стипендиат, флейтист Агарагим Гулиев.

Вечер был организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в России.

"Фонд Гейдара Алиева всегда уделяет особое внимание развитию национальной культуры и пропаганде нашего искусства за рубежом, поддерживает молодых музыкантов, обучающихся в различных странах. И этот юбилейный концерт был организован на самом высоком уровне. Знаменательно, что на вечере выступали не только известные азербайджанские артисты, но и молодые музыканты, в том числе и я, испытывая огромную ответственность и волнение рядом с такими именитыми мастерами нашей классической школы", - сказал Агарагим Гулиев.

В концертной программе приняли участие ректор БМА, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Ялчин Адигезалов, Мурад Адыгезалзаде, Самир Джафаров, Алим Гасымов, Мурад Гусейнов, Егяна Ахундова, заслуженные артисты Фуад Ибрагимов, Ильхам Назаров, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Азер Заде, Фяргана Гасымова, лауреаты международных конкурсов Сельджан Насибли и Джамал Алиев, внук великого Бюльбюля, сын народного артиста Полада Бюльбюльоглу, дирижер Муртуза Бюльбюль и другие. Были представлены произведения классиков азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, а также западноевропейских и русских композиторов в исполнении Российского национального оркестра под руководством Михаила Плетнева. Ведущим вечера был народный артист России, уроженец Баку Эммануил Виторган.

"Необходимо отдать должное высокому профессионализму Российского национального оркестра. Я впервые выступал на этой сцене, которая видела и видит мировых исполнителей, и для меня как молодого азербайджанского музыканта это было большой гордостью. Также благодарен молодому дирижеру Муртузе Бюльбюлю, вместе с которым выступал и дебютировал на этой величественной сцене. Поэтому хотелось бы выразить особую признательность Фонду Гейдара Алиева, что стал участником такого грандиозного вечера классической национальной музыки. Особенно было приятно, что юбилей проходил в преддверии знаменательной для всего Азербайджана первой годовщины Победы в Отечественной войне, весь зал встречал наши выступления яркими овациями, и вечер был завершен композицией "Карабах шикестеси"", - добавил Агарагим Гулиев.

Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, сыгравшая неоценимую роль в развитии музыкальной культуры и образования Азербайджана, прошла славный и значительный исторический путь. Она была основана великим Узеиром Гаджибейли 26 августа 1920 года, став школой мастерства высококвалифицированных кадров и приобретя статус музыкального центра в бывшем Союзе. БМА является ведущим высшим музыкальным учебным заведением Азербайджана. В академии 3 факультета и 18 кафедр, магистратура, аспирантура и докторантура. При академии действуют музыкальная школа им. Бюльбюля, Музыкальная школа-студия и Оперная студия им. Ш.Мамедовой, а также 2 научные лаборатории.

(Автор: Вугар Иманов)