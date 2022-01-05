Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев поделился с Trend Life итогами 2021 года и ближайшими планами на 2022 год.

"Несмотря на проблемы с пандемией, год выдался успешным. 100-летие театра совпало с локдауном, мы не смогли вместе со зрителями и друзьями из ближнего зарубежья торжественно отметить это знаменательное событие. Но даже в период жесткого локдауна мы не сидели сложа руки. Многие наши актеры создавали поэтические композиции и выкладывали их в соцсетях, что вызвало большой интерес. На сайте театра мы выкладывали проекты коллективного и индивидуального творчества, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. Среди проектов отмечу работу народной артистки Людмилы Духовной с участием молодых актеров театра "Никто не забыт, ничто не забыто" и Фариды Нестеренко "Письма с фронта", основанного на подлинных письмах, в том числе и письмах актеров театра, воевавших в период ВОВ. Особое место было посвящено проектам в честь первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне. Наши актеры были удостоены высоких государственных наград – народных и заслуженных артистов, заслуженного работника культуры, были отмечены орденом "Эмек" и медалью "Терегги", персональными пенсиями и стали президентскими стипендиантами", - отметил директор театра.

В июле прошлого года в посольстве России в Азербайджане состоялась церемония награждения деятелей культуры, удостоенных указом Президента Российской Федерации Владимира Путина государственных наград за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике. Директор театра Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский – орденом Дружбы.

Более того, Республиканский комитет профсоюза работников культуры наградил дипломами и денежными премиями группу сотрудников театра технического и административного состава. Дипломом министерства обороны Азербайджана по итогам мониторингового конкурса в номинации "Лучший поэтический цикл" награждена народная артистка Александра Никушина. За оригинальную презентацию театра в международном проекте "Театр. Коллекция сокровищ" народная артистка Людмила Духовная отмечена "Золотым дипломом". Ярослав Трифонов стал дипломантом конкурса чтецов "Без тебя", организованного Министерством культуры и Союза театральных деятелей Азербайджана в честь 880-летия великого поэта и философа Низами Гянджеви.

"В 2023 году в России будет отмечаться юбилей великого российского драматурга Александра Островского. В связи с этим министерство культуры России провело в июне 2021года конференцию для членов Международной ассоциации стран СНГ и Балтии в Костроме, где жил драматург. В конференции приняла участие заместитель директора по литературно-драматической части, заслуженный работник культуры Валентина Резникова, представив инсталляцию-экскурс в историю взаимоотношений театра с пьесами Островского, украшавших афишу театра на протяжении ста лет. Экскурс в прошлое и настоящее театра дал возможность представить участникам конференции мультикультурные ценности Азербайджана, отношение государства к русскому языку и культуре. Наш театр – в контексте межгосударственных культурных связей с целью сохранения позиций русской театральной школы – включил в плановую работу одну из пьес Островского", - сказал Адалет Гаджиев.

Со 2 октября театр после длительного пандемического перерыва одним из первых в городе возобновил свою репертуарную деятельность. Сезон открылся спектаклем по классической пьесе Николая Гоголя "Женитьба". Зрителям был также показан спектакль известного литовского режиссера, лауреата государственных премий Литвы и СССР Йонаса Вайткуса "Семь красавиц" по одноименной поэме Низами Гянджеви, посвященный Году Низами Гянджеви. С независимым постановочным проектом в фестивале Союза театральных деятелей Азербайджана "Победитель – Азербайджан", приуроченному к Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, приняла участие Рауля Турккан, представив спектакль с актерами Русской драмы "Цена счастья". Этот спектакль был также удостоен диплома Международного театрального фестиваля в Измире (Турция).

"Вернувшись к активной репертуарной деятельности, мы за этот короткий период сумели выпустить и сыграть три премьеры: моноспектакль Александра Шаровского "Моя война" по поэтической композиции Александры Никушиной, трагифарс по пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева "Сталин", поставленный творческой группой из России, и детский спектакль Александра Шаровского "Бабушкины сказки" по одноименной пьесе Владимира Неверова", - отметил директор театра.

Памятными нагрудными знаками "880-летия Низами Гянджеви (1141-2021)" за создание образов в спектакле "Семь красавиц" награждены народный артист Фуад Османов (Низами) и заслуженный артист Мурад Мамедов (Бахрам Гур).

"Александр Шаровский продолжает репетиции, начатые на платформе ZOOM в режиме онлайн еще в марте 2020 года, но затем временно приостановленные. Возобновленные уже в режиме реального времени репетиции романа народного писателя Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном" (инсценировка Владимира Неверова) проходят весьма динамично. Премьера объявлена на 29 января. Особо отмечу, что зрители, пришедшие на спектакль, соприкоснутся не только с творческим наследием Максуда Ибрагимбекова, но и народного художника СССР Таира Салахова. Театр не остался в стороне и от важных событий в нашей стране. Победа в Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева волнует нас как людей, которые языком искусства говорят с большой аудиторией о торжестве исторической справедливости, патриотизме и безграничной любви к Родине. Моноспектакль "Моя война" - это биение наших сердец, пульсация наших мыслей по поводу этих тяжелых, но славных 44 дней. И в новом году мы начнем работу над еще одним проектом Алескандра Шаровского, который будет создан в жанре документальной хроники под названием "44 дня". Мы будем всегда радовать зрителей премьерами и спектаклями", - добавил Адалет Гаджиев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)