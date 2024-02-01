60 лет Владимира Неверова в Бакинской русской драме - путь от монтировщика сцены до автора пьес (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Владимир Неверов - заслуженный работник культуры Азербайджана, ровно 60 лет работающий в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре в Баку.

Бакинская русская драма стала для Неверова не просто местом работы, а родным очагом, полным друзей, соратников, единомышленников. Сюда он пришел совсем подростком, здесь учился, познавал профессию, открывал в себе новые творческие возможности. И если в 1964 году запись в трудовой книжке была "монтировщик сцены", то сегодня Владимир Неверов занимается музыкальным оформлением спектаклей, делает инсценировки по известным литературным произведениям, пишет пьесы для детей и взрослых, которые имеют огромный успех у зрителей.

В беседе с Trend Life Владимир Неверов рассказал о любимом театре, работе с выдающимися актерами и режиссерами, а также раскрыл секрет того, как проработать на одном рабочем месте больше полувека.

- Владимир Алексеевич, первого февраля исполняется ровно 60 лет, как вы приступили к работе в Бакинской русской драме. Расскажите, как судьба вас связала с театром?

- В театр попал благодаря своему отцу, он хоть и был человеком не творческой профессии, но очень любил театр, музыку, коллекционировал пластинки. Мы регулярно посещали различные театральные и концертные площадки города. Тогда я еще не осознавал, что уже "инфицирован" искусством. Когда мне не было и 15 лет, появилась возможность устроиться на работу в театр, при этом совмещая учебу в школе. У меня было огромное желание прикоснуться к магии театра, посмотреть как там все устроено. И вот, с тех пор как я пришел в театр, прошло 60 лет, я до сих пор удивляюсь, как все устроено в этом волшебном, замечательном мире театра, который я безумно люблю.

В те годы в театре работали такие замечательные артисты - это Сергей Якушев, Рахиль Гинзбург, Лев Грубер, Константин Адамов, Анатолий Фалькович и многие-многие другие, режиссер Гюльджахан Ахмедова-Мартынова была моей наставницей в понимании театра, сцены, драматургии. Люди, которые меня окружали, меня и формировали.

- Каково это - проработать на одном рабочем месте больше полувека? На ваш взгляд, какими качествами должен обладать такой сотрудник?

- Безумно счастлив, что 60 лет служу в театре. Сегодня у меня прекрасная возрастная пора, приходя в театр, чувствую, что ко мне все относятся искренне, с вниманием, любовью, заботой. Это дает мне большой заряд жизненной энергии. Вообще, театр – это жизнь!

А что касается работы, то место было одно, а вот профессии и должности, которые я занимал за эти годы были совершенно разные. Я поднимался по карьерной лестнице (улыбается) - пришел в театр монтировщиком сцены, потом стал звукооператором, через несколько лет перешел на звукорежиссерскую работу, со временем занял должность начальника звукоцеха. И везде мне было интересно. А если говорить о качествах сотрудника, то, скорее всего, нужно просто любить свое дело, любить свою работу. И еще немаловажный фактор – помимо того, что ты любишь свою работу, нужно, чтобы и работа тебя любила.

Я присматривался к спектаклям, к тому, как работают режиссеры, артисты, драматурги, к пьесам, и мне захотелось делать что-то творческое - начал заниматься музыкальным оформлением спектаклей. У меня стало хорошо получаться. Наверное, сказались внутренний вкус, чутье. На сегодняшний день я поработал над музыкальным оформлением к более 200 спектаклям. Это захватывает, когда собираешь в коллаж произведения разных композиторов, и в спектакле они оказываются единым целым.

За эти годы мне посчастливилось работать со многими азербайджанскими и зарубежными режиссерами. В качестве музыкального оформителя начинал осваивать эту профессию, работая с Гюльджахан Ахмедовой-Мартыновой, затем было много спектаклей с Александром Шаровским, Джаннет Салимовой, а также с Ираной Тагизаде, Борисом Лукинским, российским режиссером Виктором Рябовым, Анатолием Литко из Украины и другими.

- С 1992 года вы пишете пьесы и сценарии для театра. Расскажите, откуда у вас интерес к литераторству?

- В годы моей молодости мы в театре делали "капустники", которые предназначались лишь для внутреннего просмотра. Тогда "капустники" сочиняли Грубер и Адамов, а потом я принял у них эстафету. Мои "капустники" пользовались успехом у работников театра, а в начале 90-х годов прошлого века, тогда директором театра был Адалят Велиев, который и предложил мне написать сказку для новогоднего детского спектакля. Тогда я не думал, что мое закулисное творчество можно будет показывать зрителю на большой сцене. "Приключения Листалика в стране сказок" - моя первая заявка как драматурга на сцене Бакинской русской драмы. Уже потом с главным режиссером театра Александром Яковлевичем Шаровским мы тесно стали работать в этом направлении. В 90-е годы было сложно привлечь зрителя в театр, драмы я не пишу, поэтому придумывал веселые постановки, которые оказались очень востребованы у публики. В те годы написал пьесу "Встретимся на Торговой", которая имела огромный успех, с ней мы отправились на гастроли в Израиль, отыграли несколько спектаклей. "Встретимся на Торговой" - это посвящение моему родному городу Баку, людям, которые в нем живут. Потом у меня был большой проект "Приключение кавказцев в России", режиссером выступил Александр Шаровский, а главную роль исполнила народная артистка Афаг Баширгызы. В 2004 году мы в течение более месяца объездили с ним 13 городов России.

Надеюсь, в будущем с Александром Шаровским у нас еще будет возможность создать много нового и интересного. Благодарен ему за возможность проявить себя не только в качестве музыкального оформителя, но и как автор.

- Сочинять для детей сложнее, чем для взрослых?

- Не делаю большой разницы. Все, что создано мной, это в основном сказки - для взрослых и для детей. Кстати, я даже написал киносценарий , который ждет своего часа…

- Ваша жизнь крепко связана с театром, вы были звукооператором, звукорежиссером, сейчас занимаетесь музыкальным оформлением спектаклей, пишете пьесы. Скажите, был ли опыт работы в качестве актера?

- За эти годы в театре я перепробовал много профессий. В юности подменял суфлера, выходил на сцену в массовых сценах. Кстати, снимался в фильме Рустама Ибрагимбекова "Прощай, южный город". А также у Мурада Мурадова в кинокартине о народном художнике Азербайджана Саттаре Бахлулзаде, где воплотил образ художника Марка Шагала. Так что и такой опыт у меня тоже есть. Было очень интересно оказаться внутри процесса кинопроизводства.

- Говорят, театр начинается с вешалки. С чего он начинается для вас?

- Театр для меня это, прежде всего, люди, которые в нем работают. Театр начинается с людей и заканчивается ими. От коллектива зависит атмосфера, энергетика, которая потом передается зрителю. У нас прекрасный актерский состав, и артисты старшего поколения, и молодежь. У меня есть главный талисман - народный артист Мабуд Магеррамов, с ним мы дружим долгие годы. Раньше он был занят во всех моих сказках, а сейчас, когда выпускаю спектакли для взрослых, он всегда играет в них. Я Мабуда Магеррамова люблю, восхищаюсь его талантом и чувством юмора. Кстати, если в театре мой талисман - Мабуд Магеррамов, то по жизни - моя супруга Ольга, которая окружает меня заботой и вниманием.

Что касается работников закулисья, к коим и я отношусь, у нас есть ветераны, заслуженные работники культуры – художник-постановщик Александр Федоров, художник по костюмам Ольга Аббасова. Когда мы только пришли в театр, старшие товарищи нам помогали, учили профессии, и эта преемственность существует до сих пор, не только среди артистов, но и среди работников "невидимого фронта".

Хочу выразить слова благодарности директору театра, заслуженному работнику культуры Адалету Гаджиеву, который внимательно и чутко относится ко мне, мы всегда находим понимание, ведь он тоже много лет работает и знает наш театр изнутри. Спасибо Валентине Мусаевне Резниковой - заместителю директора театра, заслуженному работнику культуры, с ней меня связывают дружеские отношения, мы часто ведем беседы о творчестве, обсуждаем мои работы. Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов - человек театра, который решает не только технические, он всегда готов прийти на помощь, если это необходимо, всем членам коллектива.

Рад, что моя судьба связана с театром и прекрасными людьми, которые там служат.

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