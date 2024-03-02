Видади Гасанов: Театральные площадки в Ахмедлы, Гюнешли, Масазыре будут востребованы жителями

БАКУ /Trend Life/ - Создатель и художественный руководитель независимого M. Teatr (M. Teatr – "Mənim Teatrım" (Мой театр)), доцент кафедры "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, режиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Видади Гасанов рассказал Trend Life о деятельности коллектива.

- Многие начинания для успешного развития зависят от того, насколько люди, вовлеченные в них, являются единомышленниками. В разрезе M.Teatr какова важность такого аспекта?

- Единомышленники нужны и важны не только применительно к M.Teatr. В любой области, любой сфере, если рядом с тобой люди, разделяющие общие устремления, то можно добиться весомых результатов. Только надо понимать, не случается в одночасье, что те, кто оказывается рядом, сразу же становятся таковыми. Это тоже завязано на времени и, как ни странно, через естественный отбор. В наш театр, честно говоря, приходят многие. Но не все остаются, сами покидая его, потому что чувствуют – аура M.Teatr им не подходит. Правда, есть и те, кто не подходит нам, и мы аккуратненько доносим до них это. Тем более, что в M.Teatr все работают на энтузиазме. Отсутствие зарплат, кстати, часто становится решающим уже на этапе предварительных бесед для тех, кто относится к профессии актера, как исключительно к средству заработка.

- По каким критериям выстраивается репертуар M.Teatr?

- Мы независимый театр, и соответственно, наша работа нацелена больше на зрителя. В государственных театрах есть понятие репертуарного плана, на который они ориентируются, строя свою политику. В этом аспекте им проще, потому что есть поддержка бюджета, дающая некоторое послабление в вопросе заполнения залов. M.Teatr же целиком «живет на посещаемости» и на том, что придет в кассу, из которой финансируются следующие постановки. Оттого и репертуарная сетка у нас динамична, что легко прослеживается на наших страницах в Facebook и Instagram, которые, кстати, в том числе помогают ее выстраивать. У нас есть практика своеобразного опроса наших подписчиков о том, какое произведение они бы хотели увидеть на сцене M.Teatr. Спустя два-три месяца анализируем и обращаем внимание на чаще называемого автора. Таким образом появилась инсценировка романа Э.Л. Войнич «Овод», над постановкой которой мы уже работаем. Так на сцене M.Teatr появился спектакль по новелле С. Цвейга «Письмо незнакомки». Правда, тогда мы сами мониторили книжные бутики и «вышли» на запрос от людей по этому произведению. А раз таковой есть, значит он обязательно найдет своего зрителя. С «Письмом» так и случилось – в зале практически всегда аншлаг. Думаю, и «Овод» ждет не меньший интерес.

- M.Teatr обращается к литературным произведениям, далеким от сценического формата...

- Многие спектакли являются моими инсценировками. Когда-то я мало того, что адаптировал литературные произведения под сцену, еще и публиковал их, собрав целую книгу. Мною двигало желание помочь молодым и начинающим режиссерам, актерам, студентам института искусств в их поисках пьес для выпускных и дипломных работ, ограниченных определёнными условиями. Например, действие должно быть «уложено» в один лист, обусловленное использованием малых сценических возможностей и численностью задействованных актеров. И вот, создав M.Teatr, оказалось, что мои же инсценировки нужны нам самим: сцена у нас небольшая, способная вместить незначительное количество актеров, два-три человека в основном. Разве что в спектакле «Люди и мыши» участвуют шесть человек, но это уже предельный максимум. Недавно законченная инсценировка «Овода» – это не слепое следование роману. Произведение – это автор, а его сценическое воплощение – это уже произведение M.Teatr. И в этом мы свободны, излагая историю так, как считаем наилучшим в театральном варианте. Пришедшие на «Овод» увидят его другим, более плотным, уложенным в часовой промежуток. Потому что при отсутствии антракта зрительское внимание начинает «размываться». Поэтому все наши спектакли по длительности не превышают часа. И в него укладывается всё повествование романа, из которого были выбраны эпизоды, отвечающие поставленной сверхзадаче – что мы хотим сказать этим спектаклем, в чем его идея, делая нашу постановку отличной от привычного одноименного кинофильма и самого романа. Но при этом сохранившую последовательность повествования по закону театрального жанра по мотивам романа Э.Л. Войнич, в частности…

- Театр сложно представить без желания расширить свою аудиторию далеко за рамки родной сцены. Каковы перспективы M.Teatr в этом направлении?

- Гастрольная деятельность для любого театра – необходимость. Мне удалось заручиться поддержкой нашего министерства культуры в вопросах республиканских гастролей. Ведь известность M.Teatr уже дошла до регионов и на наши спектакли приходят не только жители Баку. И я думаю, что наш приезд вызовет интерес людей из других городов. Наш накопленный за два года опыт позволяет нам уже выходить за границы страны. На данный момент ведутся переговоры с представителями двух престижных зарубежных фестивалей, куда мы отправили необходимые материалы. Одна сторона уже предупредила, что будет присутствовать на наших спектаклях, согласно их регламенту отбора участников. Планируется это на лето следующего года. Летом же этого года M.Teatr рассматривает возможность оказаться на другом выбранном фестивале, где условия позволяют ограничиться видеозаписями. Так что мы уже готовы к активной гастрольной жизни и нам есть что показать!

- У M.Teatr особая формация в сценическом решении и зрительного зала, которые сложно будет повторить в других помещениях...

- Многие затрагивают этот аспект. В том числе и зрители, всегда отмечающие ауру, присущую нашему театру. И она ведь заключается в том числе и в том, что все его пространство это часть наших душ. Мы фактически живем здесь. Даже ремонт сделан нами самими. В компактности M.Teatr особое очарование. На мой взгляд, большие театральные сцены несколько утратили свои функции, глобальности охвата населения. Настоящее время диктует иные форматы, и будущее все-таки за небольшими театрами. Баку с его количеством жителей по отдельным районам просто нуждается в базирующихся по городским районам площадках. Я часто размышляю, сколько молодых и талантливых ребят с радостью получили бы для создания независимых театров какие-то заброшенные помещения, в тех же полуподвалах или чердаках. Ведь небольшие театральные коллективы со своими площадками в Ахмедлы, Гюнешли, Масазыре и т.д., сделают театральное искусство более доступным и уверен, что будут востребованы вблизи живущими. Здесь также есть и финансовый аспект, позволяющий семьям снизить нагрузку на семейный бюджет, когда для того, чтобы увидеть спектакль, не придется отправляться в центр города с сопутствующими затратами. А значит, люди чаще будут обращаться к театру. А была бы у нас театральная сеть, M.Teatr с удовольствием давал бы спектакли на таких площадках и у себя бы принимал коллег. Главное, чтобы это было настоящим искусством… талантливым… оригинальным… с душой…

- Что радует Видади Гасанова?

- Меня может радовать, впрочем, как и огорчить, даже что-то самое маленькое и незначительное… Все, в чем ты находишь смысл жизни… В любом проявлении вне зависимости от полярности… Правда, особенную радость приносит то, когда наше очередное начинание приходит к завершению и получает положительную отдачу, и осознание этого приводит в восторг от того, что ты это смог сделать. И с каждым прожитым годом я просто понимаю, что хотелось бы порадовать себя еще дольше. Потому и обращаюсь к своим ребятам со словами быть более активными и не затягивать работу, аргументируя тем, что у меня самого ощущение дефицита отпущенного времени. Такой взгляд дает мне силы на большие свершения и любить жизнь!..

Специально для Trend Life Яна Науменко