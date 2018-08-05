Когда летела в самолете, то уже была потрясена Баку – Слава (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российская певица и актриса Анастасия Сланевская, более известная как Слава, поделилась впечатлениями с Trend Life о проведении Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2018".

"Настроение в Баку было шикарным, все было как всегда – классно! Жарко, весело, очень гостеприимные люди, замечательный город. "ЖАРА" претендует на звание одного из лучших летних фестивалей. Несколько лет назад, когда впервые прибыла в Баку, то самые удивительные впечатления были уже во время полета – когда из иллюминатора самолета увидела, как весь город светится яркими огнями. Я была потрясена и подумала, что прилетела в Дубай, а потом поняла, что Баку намного лучше. Удивительная архитектура, старый город Ичери шехер, потрясающие национальные блюда – только живи и радуйся. Любой артист, да и просто гости, с удовольствием приезжают в Баку и это навсегда остается в памяти", - отметила Слава, которая в третий раз принимала участие на фестивале "ЖАРА".

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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