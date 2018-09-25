Самед Самедов представил видеоролик о любви современной молодежи (ВИДЕО)

25 сентября 2018 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Самед Самедов представил в социальных сетях видеоролик "Getmə" (Не уходи) на слова заслуженного деятеля искусств Баба Везироглу и музыку народного артиста Агададаша Агаева, режиссер –Арзу Аббасова, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Как современное молодое поколение относится к понятию "любовь", что оно для них означает вопрос довольно сложный. Ведь на самом деле, вопросы о взаимоотношениях для каждого человека индивидуальны. Однако, то что современная молодежь обладает совершенно иным взглядом на такое понятие, как любовь, это факт.

Кто из нас в свое время не слышал от пожилых людей сакральную фразу про то, что нынешняя современная молодежь уже не та, а её ценности и идеалы далеки от «золотых» стандартов прошлого времени? Каких-то двадцать лет назад были совершенно иные представления о выстраивании любовных отношений, нежели сейчас. С каждым годом культура межличностных отношений претерпевает изменения. Люди подстраиваются под веяния времени и начинают вести себя иначе, меняются ценностные ориентиры, материальные блага вытесняют духовные. Современная молодежь совершенно забыла , что такое-признаться в любви, говорить такие слова, как "я тебя люблю", "я тебя обожаю", "любимый", "любимая"...

И все же…Тысячи исследований, миллионы песен, множество фильмов, бесконечное число дружеских бесед посвящены именно этому замечательному чувству. Но сколько бы о любви ни говорили, сколько бы ученые ни объясняли ее химические процессы с помощью своих формул, она всё равно остается загадкой. Это чувство приходит без приглашения и уходит без предупреждения, не подчиняясь никаким правилам и предостережениям.

(Автор: Вугар Иманов)

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