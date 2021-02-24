Звезды Азербайджана, Турции и России в проекте о самом дорогом человеке в жизни (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Турецкий исполнитель Адиль Караджа представил видеоролик на композицию "Mənim anam" (Моя мама), в съемках которого приняли участие звезды эстрады Азербайджана, Турции и России, сообщает Trend Life.
Автор музыки – Хатем Туткус, автор слов – Орхан Мурветли.
В видеоклипе снялись популярный турецкий исполнитель Алишан, заслуженный артист Азербайджана Адалят Шукюров, популярный певец Замиг Гусейнов и телеведущая Афаг Гянджали, народная артистка России, певица Валерия.
Режиссеры видеоролика – Руслан Агаев и Мурат Айгер, оператор - Руслан Агазаде.
Композиция получилась очень душевной и трогательной, ведь для каждого нет дороже и роднее человека, чем МАМА…
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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