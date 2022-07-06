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Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир Материалы 6 июля 2022 17:20
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Джалал Аббасов снял в Дубае клип "Ты жди меня там", сообщил Trend Life российский продюсер певца Александр Белов.

"Джалал никогда не пел песни в стиле Deep House и Euro Pop, и мы решили попробовать что-то новое. Надеемся, наш международный проект понравится зрителям", - отметил Александр Белов.

Режиссер и сценарист клипа - Ирма (Украина), авторы композиции - Виталий Вишневский и Дмитрий Сочан (Россия), съемочная группа - Eclipse Productiom (Объединенные Арабские Эмираты), звукорежиссер - Олег Наумов (Азербайджан).

Джалал Аббасов – выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, ученик выдающейся оперной певицы, народного артиста СССР Фидан Гасымовой. Является обладателем гран-при национальных и международных конкурсов, среди которых "Бакинские ночи" (Азербайджан), Silifke Musiqi Haftası (ТЮРКСОЙ, Турция), "Восточный базар" (Украина), "Гуляй душа" (Россия). Исполнил гимн 25-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку. Помимо авторских песен, в его репертуаре более трех тысяч композиций на азербайджанском, русском, английском, итальянском и других языках.

Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)
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