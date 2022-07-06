Кого ждал азербайджанский певец среди небоскребов Дубая (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Джалал Аббасов снял в Дубае клип "Ты жди меня там", сообщил Trend Life российский продюсер певца Александр Белов.

"Джалал никогда не пел песни в стиле Deep House и Euro Pop, и мы решили попробовать что-то новое. Надеемся, наш международный проект понравится зрителям", - отметил Александр Белов.

Режиссер и сценарист клипа - Ирма (Украина), авторы композиции - Виталий Вишневский и Дмитрий Сочан (Россия), съемочная группа - Eclipse Productiom (Объединенные Арабские Эмираты), звукорежиссер - Олег Наумов (Азербайджан).

Джалал Аббасов – выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, ученик выдающейся оперной певицы, народного артиста СССР Фидан Гасымовой. Является обладателем гран-при национальных и международных конкурсов, среди которых "Бакинские ночи" (Азербайджан), Silifke Musiqi Haftası (ТЮРКСОЙ, Турция), "Восточный базар" (Украина), "Гуляй душа" (Россия). Исполнил гимн 25-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку. Помимо авторских песен, в его репертуаре более трех тысяч композиций на азербайджанском, русском, английском, итальянском и других языках.