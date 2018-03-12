Успех азербайджанских кулинаров в Турции и Мальте (ФОТО)

12 марта 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана с успехом приняли участие в Международных чемпионатах по кулинарии в Мальте и Турции, сообщает Trend Life.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в пресс-центре АМИ Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов, команда азербайджанских кулинаров приняла участие в соревновании "Malta Kulinarja -2018", которое прошло 21-26 февраля в городе Буджибба.

На данном соревновании нашу страну представили – главный технолог Центра национальной кулинарии Эльнура Гулиева, кулинары Ага Саламов, Сархан Мамедов и Ниджат Бабаев.

В соревновании "Malta Kulinarja" приняли участие более 350 кулинаров. В состав жюри вошли представители Германии, Норвегии, Великобритании, Франции, Португалии, Словении, Италии.

По итогам соревнования наша команда в 4 индивидуальных классах – 3 серебряные медали, один диплом, в двух командных классах – две бронзовые медали.

Наряду с достижениями в Мальте, наша команда добилась успеха и на чемпионате в Стамбуле (Турция), который прошел 22-26 февраля.

В чемпионате приняли участие представители 24 стран. Команду Азербайджана представили члены Ассоциации национальной кулинарии – Беим Мамедова (капитан команды), Медина Алиева, Нармин Раджабова, Тимур Пивкин, Халил Козакогуллары, Валех Иманов, Руслан Шихиев. Таир Амирасланов вошел в состав жюри чемпионата.

По итогам в двух командных классах наши кулинары завоевали одну золотую и одну серебряную медали, в 12 индивидуальных классах – две золотые, пять серебряных, 4 бронзовые медали и диплом.

Также Таир Амирасланов в качестве эксперта принял участие в 5-м фестивале туризма в Дубае (ОАЭ), который прошел 22 февраля – 10 марта 2018 года. В рамках фестиваля на различных площадках рестораны и другие учреждения питания представили свои блюда.

(Автор: Джани Бабаева )

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