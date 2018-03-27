Церемония прощания с Юрием Балиевым состоится в Кафедральном Соборе Святых Жен-Мироносиц

27 марта 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Церемония прощания с народным артистом Азербайджана, актером Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Юрием Балиевым, состоится завтра с 12.30 по 14.30 в Кафедральном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку, сообщили Trend Life в театре.

Юрий Балиев скончался сегодня, 27 марта, после продолжительной болезни на 69-м году жизни.

Юрий Балиев родился в 1949 году в Изберге (Дагестан, РФ). Окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища им.Ф.Волкова. В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна служил с 1975 года.

В театре Юрий Балиев сыграл в таких спектаклях как "Дни Турбиных", "Дама с камелиями", "Отелло", "Идиот", "Хрустальный дворец", "Айдын", "Вишнёвый сад", "Здравствуйте, я ваш дядя", "Король Лир", "Квартиранты ада", "Волки и овцы", "Телескоп, или Полеты во сне и наяву", "Семь красавиц", "Маскарад", "Уходил супруг от супруги" и многих других.

Также актер хорошо известен своими ролями в кинофильмах "Колдун", "Бабек", "Сказание о храбром Хачбаре", "Тегеран-43", "Крепость", "Актриса", "Дронго" и других.

(Автор: Джани Бабаева)

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