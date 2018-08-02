Азербайджанские спортсмены-паралимпийцы в небе над Россией (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская делегация во главе с генеральным секретарем Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Кямалом Мамедовым приняла участие в III Международном фестивале парашютного спорта "HANDI FLY", сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Фестиваль прошел на базе авиаклуба "Крутицы" в Рязанской области России.

В нем приняли участие 120 спортсменов (31 из которых на инвалидной коляске) из Азербайджана, России, Франции, Греции, Хорватии, Македонии, Латвии, Беларуси, Швеции и Турции.

Азербайджан на фестивале представили спортсмены-паралимпийцы Айсель Алиева, Гандаф Акперли и Мария Самуйлова. Они совершили четыре прыжка с парашютом с самолета на высоте 4000 метров.

Мария Самуйлова заняла шестое место во второй категории, Айсель Алиева – шестое место в четвертой категории, а Гяндаф Акперли - седьмое место. Оргкомитет фестиваля вручил спортсменам сертификаты.

В заключение мероприятия генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА) Кямал Мамедов вручил председателю оргкомитета фестиваля, заместителю председателя Всероссийского общества инвалидов Флюру Нурлыгаянову почетную грамоту от имени президента НПКА Ильгара Рагимова "За вклад в развитие парашютного спорта среди инвалидов".

(Автор: Джани Бабаева)

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